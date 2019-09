Quiero llevar los sabores de México a cada rincón del mundo: Carlos Gaytán

Ciudad de México.- A todos nos gusta comer pero desafortunadamente no todos tenemos el don de la cocina, sin embargo cuando se tiene un sueño no hay imposibles, esto lo sabe bien Carlos Gaytán, quien se convirtió en el primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin.

Llegar a donde está ahora no fue nada fácil, requirió de años de trabajo, paciencia y muchísimo esfuerzo, sin embargo es un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede.

En entrevista para Excélsior Digital, Carlos nos contó cómo empezó su gusto por la cocina y nos habló de sus nuevos proyectos en puerta.

"A mí el gusto por la cocina me llegó desde pequeño, nací en Huitzuco, Guerrero, en una familia grande, tengo cuatro hermanos. Me enamoré de la comida mientras aprendía a preparar recetas junto a mi madre", contó.

Como todos, Carlos empezó desde abajo lavando platos en el Hotel Sheraton North Shorte, sin embargo, sus ganas de trabajar pronto dieron resultados y ascendió a cocinero.

De ahí se convirtió en chef de banquetes y posteriormente trabajó en el Bistro Margot de Chicago, en este lugar desarrolló su amor por la técnica francesa.

A pesar de estar lejos de su hogar, cumplió su sueño al abrir Mexique, su primer restaurante, el cual lo llevó a convertirse en el primer chef mexicano en ganar una codiciada estrella Michelin en 2013.

Aunque esto se consideraría un logró el decidió no estancarse y se enfocó en seguir creciendo, este año Carlos abrirá en Chicago tres restaurantes para llevar los sabores de méxico al mundo.

El miedo ha sido mí mayor obstáculo, sin embargo, nunca he dejado que me domine y lo utilizo como impulso para no perder el objetivo. Claro que he pasado por momentos donde he querido tirar la toalla pero aquí sigo y es algo que disfruto mucho. Intento dar lo mejor de mi cada día".

Tzuco (que significa 'plantas con abundantes espinas) presentará a precios accesibles platillos mexicanos abundantes mezclados con alta cocina francesa.

"Tzuco es una carta de amor a la tierra donde nací".

Tales of Carlos Gaytán es un espacio más íntimo, por día sólo 12 personas podrán acceder y vivir una experiencia de degustación con platillos más gourmets.

Panango es una panadería mexicana, "queremos traer todos el sabor de los deliciosos panes de México para acá".

"El mensaje que quiero dar con mi comida es promover mis raíces mexicanas, quiero darle a conocer a la gente de otras partes del mundo lo que hoy es México. México se convertirá muy pronto en la capital mundial de la gastronomía y por mi parte quiero que los estadunidenes disfruten y conozcan los sabores que representan a mi país", aseguró.