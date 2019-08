Desde hace un tiempo circulan por la red distintos estudios que indican que el 70% de las mujeres prefiere a un hombre gordo y rellenito por sobre a uno musculoso y atlético.

Según consignan distintas investigaciones, la razón de peso por la cual las mujeres prefieran hombres con cuerpos “normales” y grasa abdominal, es que la mayor parte se sentiría cohibida si tuviese sexo con un hombre de cuerpo “perfecto” que las critique, mire en menos o sencillamente las haga verse inferiores por no tener un estado físico a la altura.

Basado en eso buscaron cuáles serían las verdaderas razones y la dimensión donde un hombre gordito podría ser mejor que un hombre con el cuerpo esculpido por el ejercicio.

Y aquí está el resultado:

1. No hay competencia

Ya lo dijimos, pero salir con un hombre relleno les quita de encima a las mujeres la presión de tener que mantenerse estrictamente en forma. Si ambos están con sobrepeso, lo más fácil es trabajar juntos para bajar de peso y no competir.

2. Ayuda a la autoestima femenina

Un hombre gordito ayuda a las mujeres a estar plenamente conscientes de que uno de los dos en la pareja es notablemente más subido de peso que el otro y que ciertamente debe esforzarse para complacer en todo a su pareja. Y ese debe ser el hombre.

3. No le importa el busto

Los hombres gorditos no son tan fanáticos del busto grande, ya que muchos de ellos tienen que lidiar con la voluminosidad propia, por lo mismo ya no tienen que buscar en otras mujeres lo que tienen en casa.

4. Bajo riesgo de infidelidad

A menos que los gorditos sean un fenómeno de éxito entre las chicas o que exista una mujer espectacular que quiera darse ese gusto, las posibilidades de que acabe en la cama con alguien exponencialmente más sensual que su pareja, son casi nulas.

5. Es mejor para acurrucarse

Las mujeres odian acurrucarse con un hombre que parece esculpido como estatua y duro como mármol, ya que no es posible frotarse, entibiarse ni mucho menos reconfortar el corazón.

6. No hace pasar vergüenzas

Con un hombre frondoso las inseguridades en una relación son cada vez menores, ya que ninguno de ellos se quejará que el cuerpo femenino se ha deteriorado o puesto más blando por el sobrepeso.

7. Saben cómo divertirse

Los rellenitos comen bien, beben lo que se les antoja y viven sin preocuparse en exceso por lo que vendrá mañana o por hacer dieta día por medio.

8. No son superficiales

Los hombres con sobrepeso no están obsesionados con su apariencia ni mucho menos con la de su pareja ni con la de las demás personas.

9. Siempre sorprende cuando se desnuda

Cuando menos expectativas o esperanzas tiene una mujer frente a un hombre gordito que se está desnudando, de pronto una que otra sorpresa puede aparecer, lo cual hace que los momentos íntimos sean más emocionantes, más sensuales y por supuesto, más excitantes.

10. Tienen mucho dónde agarrar

En momentos especiales como el sexo, los hombres con sobrepeso son mucho más divertidos, pues tienen partes del cuerpo funcionales para pasarlo bien en una noche desenfrenada.

11. Lucirá parecido en 20 años

Para muchas mujeres lo mejor de salir con un gordito es que a futuro ya saben como serán al momento de proyectar una relación a 20 años, porque ya tiene el cuerpo que tendrá cuando sea papá.

12. Pueden hablar no sólo de dietas y ejercicios

Los gorditos y sus parejas tienen mucho más en común que una rutina de ejercicio y un régimen de nutrición. Y se pueden divertir juntos sin preocuparse de lo que han estado comiendo o bebiendo.

13. El traje les sienta bien

No es un misterio que un hombre vestido con traje es sensual para las chicas, pero un hombre “rellenito” es completamente excitante, pues a veces los sacos y las chaquetas de caballero tienen un corte cuadrado por una gran razón.

14. Respetuoso ante todo

Un hombre gordito respeta a su pareja tal y como es. Además que si alguien trata de lastimar a la mujer que ama, se las verá con su robusta figura.

15. Pueden comer de todo juntos

Las mejores relaciones son siempre aquellas en las que pueden consentirse yendo juntos de la mano, probar todo tipo de bocados y vivir una experiencia gastronómica a todo dar.