Se vuelve hijastra de Kamala icono fashion

Reforma

Ciudad de México.- Tiene 22 años, estudia moda, se viste de manera libre y desenfadada y desde la toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos se ha vuelto el modelo a seguir de muchas chicas que buscan imitar su estilo fresco y libre.

Se trata de Ella Emhoff, hijastra de la Vicepresidenta Kamala Harris con el abogado Doug Emhoff, el segundo caballero de la nación como ya se le conoce, quien ha visto subir su popularidad de manera inusitada desde que lució un moderno abrigo de Miu Miu en la toma de posesión.

Y es que algunos cibernautas han hablado más de ella que de la propia Lady Gaga y J.Lo en estas festividades presidenciales pasadas entre los estadounidenses, por lo cual esta joven ha acumulado casi 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Así, esta estudiante del famoso Instituto de Moda Parsons en Nueva York, y quien se caracteriza por un estilo libre, creativo y propio de una artista un tanto excéntrica y muy fashionista, ha dado un respiro a las fórmulas antiguas del vestirse de las primeras hijas o nietas de los habitantes del Capitolio.

Sólo hay que recordar a la siempre impecable, pero fría, Ivanka Trump en el periodo pasado.

"Por sus fotos en sus redes se ve que es alguien que sabe de moda, que está enterada de las tendencias y que no teme mezclarlas entre sí para lograr una personalidad única con su estilo", afirma la experta Gloria Torres. "No teme mezclar prendas tejidas de crochet con sombreros antiguos, usar jeans parchados, pantalones de mezclilla con diferentes gamas de color o posar con su mascota en simples t-shirts de algodón".

Así, desde el abrigo a cuadros con cuello tipo escolar en beige con pedrería incrustada hasta el vestido vino largo que lució en la gran noche, y que ella misma ayudó a diseñar con elementos bohemios e infantiles en conjunto con la firma Batsheva, el estilo de esta chica puede considerarse como único.

"Me encanta ella. Me identifico al cien. Ella tiene una mentalidad y un estilo que no va mucho con Washington, porque la gente se decide por firmas conservadoras como Ann Taylor o Loft. Las mujeres de la política muchas veces reprimen su personalidad para meterse en esos trajes sastre cuadros", señala al respecto la diseñadora de esta firma, Bastheva Hay.

Y es que la propia Ella se considera a sí misma como la "creativa" de la familia Emhoff y, hasta bromea diciendo que su papá debe aprender a tejer para que se relaje en la vida y la disfrute más como el segundo esposo de Estados Unidos.

Ella, nombrada así en honor a la cantante Ella Fitzgerald, ha compartido la vida con Kamala Harris y su padre, Doug, desde 2014, y llevan una relación armónica.

Y las nietas de Biden...

Otras chicas que hay que tener en el foco son las nietas del nuevo Presidente, ya que ellas resaltaron por su belleza, porte y manera de lucir la moda.

Por ejemplo, Naomi, conocida influencer, la cual utilizó para el concierto de la noche inaugural un vestido en tono morado (también en honor al voto femenino como muchas otras asistentes) de Valentino y zapatos de Badgley Mischka.

Maisy Biden, por su parte, lució un vestido floral y de corte romántico de la firma Rodarte, el cual acompañó con unos tenis Nike, marca favorita también de la Vicepresidenta Harris. Hay que resaltar que esta chica es íntima de Sasha Obama, hija de Michelle.

Natalie Biden utilizó un vestido beige tipo tubo con tirantes de la firma emergente Markarian, la cual parece ser también una de las favoritas de su abuela, la Primera Dama, quien también lució un abrigo blanco con flores de estos talleres.

Finnegan Biden, finalmente, utilizó un vestido de lentejuelas con tirantes negros con lazos de terciopelo como adorno y el pelo recogido, siendo la más formal de todas.