Tratar de tú o de usted

¿Prefiere que le trate de tú o de usted?

¿Qué es tutear? Es utilizar el pronombre tú para dirigirse a otra persona.

Tratar de tú a una persona se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Da lo mismo el entorno o el ámbito donde una persona se mueva, el tuteo se ha extendido como una verdadera plaga. Se tutea a las personas mayores, a las autoridades, a los jefes... con disculpas como la cercanía y los nuevos tiempos.

¿Nadie les ha enseñado a ese chico o esa chica -también hombres y mujeres-, a ese dependiente o dependienta, a ese empleado o empleada de cualquier oficina o establecimiento a tratar de usted a las personas? Las empresas deberían impartir cursos de "buenos modales" además de los cursos técnicos que ofrecen a sus empleados.

Aprender algunas "reglas" o sugerencias para evitar el tuteo indiscriminado no tiene ninguna complicación. Solo hace falta un poco de voluntad.

El tuteo no ofrece un trato más cercano, como algunas personas creen. Es una consideración o deferencia que se tiene con una persona a la que no se conoce o a la persona que es un superior jerárquico a nosotros. Cuando alguien falta a esta consideración o miramiento puede molestar a la otra persona.

Reglas importantes para evitar tutear a todo el mundo

1. No se debe tutear a las personas mayores. Si una persona mayor quiere que le tuteen ya nos lo indicará. Al principio de cualquier conversación es mejor empezar tratando de usted a una persona mayor.

2. A las personas de mayor rango o jerarquía tampoco se las debe tutear. ¿Qué es eso de tratar al jefe de tú, o a un Ministro o cualquier otro alto cargo? Da lo mismo que sea en el ámbito laboral o en el social, no hay que tratar a estas personas de tú. Si el jefe quiere que le tuteen, ya nos lo hará saber.

3. A las personas desconocidas. A una persona a la que no conocemos con anterioridad no la debemos tutear. En una presentación, bien en sea en el ámbito laboral, social o familiar, no debemos tutear a la persona que acabamos de conocer. A lo largo de la conversación, si la hay, puede que alguno de los participantes proponga el iniciar el tuteo. Es el momento para cambiar. Pero es mejor no tutear por iniciativa propia.

El uso indebido del tuteo no nos hace ser una persona más cercana, más moderna o más "enrollada", como dicen ahora muchos jóvenes. Es posible que, dependiendo de la situación, pueda ser contraproducente y negativo este uso indiscriminado del tuteo (perder una buena oportunidad en una entrevista de trabajo, perder a un buen cliente, etcétera).

Utilizar el usted es mucho más educado y correcto. Incluso, en caso de duda es mejor tratar de usted a una persona -si la persona prefiere recibir el tratamiento de tú ya nos los hará saber-. La mayoría de la gente prefiere recibir un tratamiento más considerado cuando hablan con una persona a la que no conocen previamente o con la que apenas han tenido contacto con ella. El tuteo es una 'especie de invasión' para muchas personas.

(Fuente: Protocolo.org)