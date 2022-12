¡Una navidad muy fashion con Ralph Lauren!

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ralph Lauren es la encarnación de la moda estadounidense llevada al nivel más glamoroso, de eso no hay dudas. Sus colecciones rinden homenaje al ADN de su país, pero siempre con una confección perfecta, materiales de primera y una elegancia atemporal y clásica.

No es de extrañar entonces que su campaña navideña se llame "The Gift of Togetherness", en la cual se rinde un homenaje a Nueva York y todo su estilo lleno de luces y glamour para celebrar estas fiestas brillando como una verdadera estrella de Broadway.

Top models como Shalom Harlow y Tyson Beckford posan para la cámara del célebre Alasdair McLellan, con diseños trabajados únicamente en tres colores básicos: blanco, rojo y negro, para brindar todo un escenario de amor, lujo y glamour muy neoyorquino.

Vestidos sencillos tipo columna con transparencias y aberturas en las piernas, diseños adornados con moños grandes de tafeta que dejan ver la espalda y hasta el clásico suéter navideño, a veces menospreciado, que aquí luce perfecto con una falda larga y botas de montar.

Para los caballeros, nada como los smokings con solapas de seda, los jackets en negro, chalecos de todo tipo, las batas con escudos bordados al frente y también los de terciopelo rojo encendido para los que desean destacar como nunca en Noche Buena.

Llaman la atención los toques en cuadros, uno de los motivos navideños más clásicos, que vuelve a aparecer gracias a la mano de Ralph tanto en bolsas, como en otros detalles en las prendas para brindar un toque todavía más festivo.

El maquillaje se mantiene natural, apenas con la boca algo roja, y los peinados que siguen las líneas naturales de las melenas. Se necesita poco para adornar más estos diseños que son el colmo de la sofisticación en EU.