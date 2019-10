Video: Kitesurfista graba asteroide sin darse cuenta

Ciudad de México.- Como bien sabes, los asteroides son cuerpos rocosos ubicados alrededor del Sol. Los daños que pueden ocasionar en un choque con la Tierra pueden variar, desde desastres locales a extinciones en masa. *Una de las teorías más aceptadas asegura que la caída de asteroides sobre el planeta causó la extinción de los dinosaurios.

Aunque es poco probable, en ocasiones pasan tan cerca que pueden ser captados por el ojo humano -y hasta grabados-.

Dorian Cieloch hace un par de semanas -el 12 de septiembre- logró captar uno con su cámara en la costa alemana del Mar del Norte mientras hacía kitesurf. El video se ha viralizado en redes sociales.

En el momento en el que ocurrió no se percató de la maravilla que había grabado hasta que vio el video.

No me di cuenta en lo absoluto. No escuché ni vi una explosión. Es una locura, nunca supuse que algo así estaba pasando detrás de mi", contó a un medio local.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, el objeto que ingresó a la atmósfera de la Tierra en el área de Oldeburg y luego se rompió, medía entre uno y dos metros de diámetro.

Estamos bastante seguros de que era un pequeño asteroide o una estrella fugaz XXL", señaló el experto de la ESA, Detlef Koschny.

Hasta el momento el video lleva 347 mil 888 reproducciones.