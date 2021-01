Visten a Kamala Harris manos mexicanas

Reforma Reforma Reforma Reforma

Coahuila.- Entre lágrimas, el diseñador de raíces coahuilenses, Arturo Castañeda Contreras, reflexionó con su madre, Alicia Contreras, sobre cómo pudieron cristalizar un sueño americano: Kamala Harris, primera Vicepresidenta de Estados Unidos, portó el miércoles, en su toma de protesta, un vestido confeccionado en su taller de Nueva York.

"Imagínese, todos los pensamientos que yo tenía en ese momento", dijo Castañeda en entrevista telefónica, "de todo lo que sufrió mi mamá (nacida en la Laguna), que sufrimos juntos y llegar a este punto, el orgullo de decir que con Dios todo se puede y salimos adelante".

"Ayer (el miércoles) le llamé, lloramos y le dije, mire mamá, usted me enseñó a mí cómo coser y hasta donde ha llegado este sueño suyo, y todo lo que he hecho yo es por usted, le dije que estoy orgulloso de ser su hijo porque una mamá así son raras, que se arriesguen así, me llena mi corazón y de lágrimas al decir mi mamá es todo, me deja esto y más".

Christopher John Rogers, quien diseñó junto con Sergio Hudson el conjunto de vestido y abrigo ligero de color morado que usó Harris, confió en Castañeda, quien tiene su marca "Arturo", para que elaborara el patrón de las prendas y se confeccionaran en su empresa, Storytellers & Creators MFG, en NY.

Castañeda, de 45 años, nació en Mercedes, Texas, a donde iba a trabajar su mamá en la cosecha de cebolla o en labores de costura.

Contreras es originaria del Ejido San Antonio del Coyote, municipio de Matamoros, en la Región Lagunera.

El diseñador destacó que aprendió a confeccionar de su madre.

"Fui inspirado por mi madre, ella cosía para darnos cómo vivir, ella es una tremenda diseñadora, lo que ha hecho en su vida, luchar, se vino muy joven para Estados Unidos, nos tuvo acá, nos crió acá, mamá soltera y salió adelante, con seis hijos que continuamos la historia de ella, con nuestras raíces ahí en Matamoros, Coahuila, y con el orgullo de tener esa relación con nuestra patria, México, y también con Estados Unidos", citó.

Recordó su vida en los campos en Texas y luego su salto a la moda internacional, ya antes trabajó con Ralph Lauren.

"Fui la mano derecha de Ralph Lauren por casi 10 años", indicó.

"Tengo la experiencia de trabajar con él y esa experiencia la tengo de por vida".

Las prendas de la Vicepresidenta fueron confeccionadas a mano, solo tienen unos detalles a máquina, apuntó el mexico-americano.

"Es el trabajo que hacemos nosotros, somos una empresa que se especializa en eso", contó.

Para hacer las hoy icónicas prendas se estableció un acuerdo de confidencialidad, no podría trascender que en ese taller se estaban elaborando.

"Es un vestido clásico, hermosísimo, y muy bien hecho, no nos dejan hablar del material, ni de unas cosas, del color tampoco, aunque yo sé la historia del color, pero no la puedo contar, la tiene que contar ella primero", dijo.

Harris solo se hizo una prueba del atuendo que habría de usar para una ocasión tan importante y el pasado sábado en la noche estuvo listo y le fue entregado.

Los sueños no paran para Castañeda Contreras: aunque ya hay gente de la industria del entretenimiento que han portado algunos de sus diseños, como Susan Sarandon, Erin Lim-Enews o Melissa Barrera, no descarta que Harris pueda usar algunas de sus prendas.

"Ya vinieron del equipo de ella a conocerme, se dieron cuenta que yo tenía una marca y quién sabe, a lo mejor algún día ella acepta usar mi marca Arturo también", expresó.