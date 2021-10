“¡Cochino, mugroso, enfermo!” le dice Carmen Salinas a Lalo Mora

Luego de las imágenes que circulan en redes en las que aparece Lalo Mora tocándole el seno a una seguididora, Carmen Salinas no se quedó callada.

La actriz explotó contra el cantante de música norteña y arremetió en su contra.

La también productora externó su total descontento a la acción del intérprete durante la entrevista que concedió al programa Hoy.

Oiga señor Lalo Mora, ¡es usted una basura!, ahora sí voy a opinar fíjese, no opino, pero si opino ahora porque me dio mucho coraje, una muchachita que fue a (tomarse una foto) … ¡que le metiera la mano en el seno!... ¿quién es usted?, ¡cochino, mugroso!, para que haga eso con todas las damas, las manoseé, les meta mano por donde quiera, ¡es usted patán!”, externó furiosa.

Todas las mujeres merecen respeto asegura Carmen Salinas

Destacando que todas las mujeres merecen respeto, Carmen se molestó al pensar que eso le pudiera pasar a alguna integrante de su familia. “Y sí se lo digo, y se lo digo de frente, porque soy madre y soy abuelita, tengo 6 nietas, y pensar en que un patán como usted llegara a meterles mano… me da una rabia… ¿quién es usted para manosear a esas pobres criaturitas que van y se toman una foto con usted?, ¡patán, mugroso!”.

Finalmente, Salinas puso de ejemplo a sus colegas del medio artístico manifestando que él es el único que tiene conductas de este tipo. “Yo no veo que hagan eso mis compañeros, los demás cantantes, yo no los he visto que hagan esas cochinadas, ¿quién hace eso?… ¡está usted enfermo!”.