“Stranger Things” ya está grabando su cuarta temporada

Poco a poco los trabajos han ido permitiendo que sus empleados vuelvan a sus actividades de rutina. Y ahora, Netflix no es la excepción, pues “Stranger Things” ya volvió a las grabaciones.

El jueves pasado Netflix anunció a través de su cuenta de Twitter que la serie reanudó la producción de la cuarta temporada. Esta había retrasado las grabaciones debido a la actual pandemia por Covid-19.

La cuenta compartió la imagen de una claqueta con el número de escena y la toma. Esta estaba posicionada frente a un reloj antiguo. “Hoy en Hawkinkins...” publicó la cuenta de Twitter junto con la imagen.

Por su parte, la cuenta de Twitter de la serie también hizo el anuncio con la misma imagen, pero con una frase distinta: “Mientras tanto en el Mundo del Revés...”. A pesar de la noticia, la fecha de estreno de la nueva temporada no ha sido anunciada.

La noticia fue compartida a través de redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con la revista People, el show ya tenía un mes de producción dentro de la más reciente temporada, cuando la pandemia llegó a Estados Unidos en marzo. Los guiones ya estaban listos para comenzar.

Antes de haber pausado la producción, el elenco se encontraba en Atlanta para su primera lectura del guión. Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Sadie. Sink, Joe Keery y David Harbour.

A pesar del final de la tercera temporada en donde parecía que Jim Hopper había muerto, Matt y Ross Duffer confirmaron que Harbour regresaría en su papel estelar como el jefe de la policía de Hawkins.

En un comunicado, los hermanos Duffer confirmaron que Hopper era el misterioso estadounidense capturado por agentes rusos.

“Está encarcelado lejos de su hogar en el páramo nevado de Kamchatka, donde enfrentará peligros tanto humanos... como de otro tipo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, un nuevo horror está comenzando a surgir, algo enterrado hace mucho tiempo, algo que conecta todo”, explicaron los hermanos.

Aunado a esto, agregaron que esta nueva temporada que se estaba desarrollando, podría ser la más aterradora hasta el momento.

“La temporada 4 se perfila como la temporada más grande y aterradora hasta ahora, y no podemos esperar a que todos vean más. Mientras tanto, reza por el estadounidense”, expresaron.

La historia continuará

Harbour fue confirmado para esta nueva temporada (Foto: NETFLIX)

En agosto Ross Duffer reveló a la revista The Hollywood Reporter (THR) que esta temporada, la cual fue anunciada en septiembre del año pasado, no será el final del camino para Once y sus amigos.

“Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. [La pandemia] nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, explicó el co-creador de la historia.

Por su parte, su hermano expresó que ahora tienen una vista panorámica de la situación, debido a que ya están los guiones preparados, lo cual les dejó hacer cambios.

“Hemos tenido mucho más tiempo para trabajar en los guiones. Por primera vez, tenemos todos los guiones escritos y podemos verlos como una pieza completa y hacer ajustes”, compartió Matt.

Además, agregaron que el resto del equipo estaba emocionado por regresar a grabar esta historia, pero la prioridad era la seguridad de todos los trabajadores.

La serie fue acreedora a cinco nominaciones para los premios Emmy, en la que incluyó “Drama Sobresaliente” por tercer año consecutivo.

Fuente: www.infobae.com