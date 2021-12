“Vivimos una transición cultural”: Jodie Foster

Agencias

Ciudad de México.- Pasaron nada menos que 45 años desde que Jodie Foster estrenó con Robert De Niro el clásico de Martin Scorsese, Taxi Driver.

Apenas tenía 13 años cuando pisó por primera vez la alfombra roja del Festival de Cannes para el estreno de la cinta que además ganó la Palma de Oro. En total, siete de sus películas se estrenaron en el mismo festival francés, en un idioma que ella también habla a la perfección. Y como invitada especial a la ceremonia inaugural de este año, incluso recibió su propia Palm d’Or honoraria, justo antes de aceptar un rendezvous para recorrer los mejores momentos de su carrera, cuando también se están por cumplir 45 años del Oscar que también ganó por su inolvidable actuación en Taxi Driver.

¿Cómo recuerdas tu estilo de vida a puertas cerradas, 45 años atrás, justo antes de convertirte en una estrella internacional de cine?

Ah, por ahí hay otra historia complicada y muy triste también. Al momento de viajar a Cannes, cuando iba para el aeropuerto, mi perro, Napoleón, se había caído de las escaleras y murió en mis brazos. Todavía me acuerdo que había sangre por todos lados. Me metí en el baño y dije que no quería salir. Mi madre tuvo que venir a buscarme para decirme que teníamos que irnos. Es una historia terrible. Es uno de esos momentos inolvidables de mi vida. Cuando subí al avión para ir a Cannes, en secreto dije una especie de plegaria, “Sé que este momento en mi carrera va a ser muy especial, pero tuve que sacrificar a la única persona en el mundo que amo”. Y guardé ese secreto. Es algo muy triste y cómico a la vez, porque fue muy terrible para mí.

¿Y pudiste disfrutar después la experiencia del éxito de Taxi Driver al menos?

La experiencia fue increíble, pero también bastante estresante al estar rodeada de tanta gente. Con Taxi Driver estaba Martin Scorsese, Robert De Niro y debo haber vivido momentos bastante vergonzosos en Cannes, porque los franceses se enamoraron de nosotros y yo decidí hacer la conferencia de prensa, mi primera conferencia de prensa, en francés.

Bien pudo haberse colgado en sus laureles, imaginando un futuro asegurado después de la nominación al Oscar con Taxi Driver. Sin embargo, Jodie nunca dejó los estudios. Luego de haber sido la mejor de su clase en el College del Liceo Francés, recibió después el título de Literatura en la Universidad de Yale, antes del doctorado honorario que le entregaron en 1997. Incluso en las versiones francesas de sus producciones de cine, es la misma Jodie quien agrega su propia voz, gracias al perfecto francés que aprendió de jovencita.

Y no sólo al cine le debe la fama. La crema bronceadora Coppertone es fiel testigo del gran debut, en la carrera de Jodie Foster, porque es ella la pequeñita rubia que todavía hoy figura atrapada por un perrito en el envase; aunque apenas tenía tres años cuando la pusieron por primera vez frente a una cámara para convertirla en un clásico publicitario.

Hoy, con casi 60 años, es una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Ganadora de otros tres Oscar por Nell, La acusada y El silencio de los inocentes, dirigió el cine de Little Man Tate o The Beaver con Mel Gibson, además de un episodio de House of Cards y Arkangel, de la serie Black Mirror, de Netflix, y el episodio Home, de Tales from the Loop, de Amazon Prime.

Se negó a protagonizar la segunda parte de Hannibal. Tampoco quiso filmar Star Wars como la princesa Leia y rechazó también Bajos instintos, que terminó haciendo famosa a Sharon Stone, pero confiesa que aceptó reemplazar a Nicole Kidman en Panic Room, porque es el estilo de cine que le encanta. Y tampoco tuvo reparos en aceptar el rol secundario de The Mauritanian, con que ganó el Globo de Oro que recibió en medio de la pandemia, desde su casa y por Zoom, acompañada de su esposa Alexandra Hedison.

¿Qué opinas del escándalo por la falta de diversidad en la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood que votan por el Globo de Oro, suspendiendo incluso en TV la próxima ceremonia?

Supongo que respondieron bastante bien al cuestionamiento. Es una organización con 80 o 90 personas de revistas extranjeras de todo el mundo. Y vivimos una época donde todo el mundo está cambiando, despertándose. Todos estamos mejorando, en vez de empeorar y al parecer están abiertos al cambio.

¿En Hollywood se nota algún cambio desde que empezaron a pedir diversidad o igualdad de género, en comparación con la época de Taxi Driver?

Creo que en los últimos 50 años hubo muchos cambios. Cuando yo recién empezaba en esta profesión, las mujeres que estaban en el estudio eran sólo mi madre, una maquilladora y otra mujer encargada del guion. Nunca vi otras mujeres. Pero eso cambió.

Los hombres, también estaban solos, sin sus esposas, sin sus hijos. Y era terrible también para ellos. Por suerte ha cambiado bastante. Hoy hay muchas mujeres en el rol de productoras, aunque no cambió demasiado en la dirección de cine. Casi no hay directoras, a lo mejor en producciones de bajo presupuesto, pero en las grandes producciones, no son tantas. En Europa es diferente, pero en Hollywood no se nota el progreso en ese sentido.

¿Cómo es que en tu caso nunca tuviste problemas en producir o dirigir, siendo mujer?

Es cierto que no contratan mujeres para dirigir cine, pero tampoco creo que sea a propósito. En otros tiempos, la gente pensaba que las mujeres podían ser demasiado riesgosas para estar encargadas de una producción de cine. Y los riesgos siempre se cuestionan en el cine. Pero es algo que cambió radicalmente a lo largo del tiempo. Y yo estoy orgullosa de estar entre las primeras que cambió ese curso. La situación mejoró, pero no es perfecta.

¿Y la gran diferencia en los valores que cobran las mujeres y los hombres en Hollywood al más alto nivel?

La igualdad de género, en términos de salarios, no cambió para nada. No sé si pueda cambiar. Sé que hay gente que habla del tema y dice muchas cosas inteligentes, pero no sé. Creo que hay tantas otras áreas de desigualdad que para mí es muy difícil pasar demasiado tiempo hablando de salarios entre las más grandes celebridades.

¿Cómo ves el cine del futuro, enfrentando las plataformas de streaming como Netflix, donde incluso dirigiste un episodio de Black Mirror?

Yo creo que el mundo del cine se va a renovar. Estamos viviendo una fase de transición a nivel cultural. La historia del cine está pasando por una fase muy diferente. Y es hora de escuchar nuevas voces.

¿Las plataformas de Netflix y Amazon al menos ayudan a estrenar el estilo de historias humanas que el cine perdió por la acción de los superhéroes?

Es lo que quise decir cuando hablaba de renovación. El cine no sólo está en las salas de cine, ya no es necesario.

En 1911 había gente que decía que el cine sólo tenía que ser en blanco y negro. El cine cambia con la tecnología y la cultura.

Yo creo que es muy bueno tener diferentes plataformas. Sabíamos que este momento iba a llegar.

Durante los últimos 10 años, el cine en serie, con la acción de los superhéroes, los estudios de cine impusieron sus propios proyectos donde cambiaron el modelo de decisiones en este negocio.

Solían invertir 100 millones de dólares o más en cine de alto vuelo.

Y los streamers son los que tienen hoy el poder. Todo se está acelerando.

La cultura cambió, los espectadores cambiaron. ¿Por qué voy a gastar 50 dólares en ver algo en una sala de cine, aunque sea fantástica, sin poderla ver en un televisor? Al menos yo, prefiero quedarme en casa a ver cine.

¿Qué piensas entonces sobre los millones de dólares que gastan o recaudan en el cine las superproducciones del estilo Marvel?

Son producciones fabulosas, pero no hay espacio suficiente para todos y las plataformas de streaming tienen un significado muy diferente hoy, por la posibilidad de ver muchos otros estilos, cine internacional, series de ocho horas y cine en serio o de bajo presupuesto que los grandes estudios se negaban a producir y si los producían tomaban control del director al máximo.

Por eso es tan bueno ver que hay otras avenidas para expresar nuestra creatividad.