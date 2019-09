“Downton Abbey” opaca a cinta de Brad Pitt en la taquilla

Nueva York (AP) — La versión para la gran pantalla de la serie de televisión “Downton Abbey” superó fácilmente a la cinta protagonizada por Brad Pitt “Ad Astra” y a “Rambo: Last Blood” de Sylvester Stallone el fin de semana en uno de los resultados más inesperados en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.



“Downton Abbey” debutó con una recaudación de 31 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo, superando los 19.2 millones de “Ad Astra” y los 19 millones de “Rambo: Last Blood”. Ni siguiera un escenario espacial con Pitt o un Stallone con su famosa pañoleta pudieron igualar el atractivo de una fiesta de té con viejos amigos.



Aunque se esperaba que “Downton Abbey” tuviera éxito previo a su estreno, no dejó de sorprender su buen recibimiento. El debut representa el mejor primer fin de semana para el estudio Focus Features en su historia de 17 años. También marca el mejor estreno para cualquier estudio independiente en una década.



Cuatro años después del final de la serie, “Downton Abbey” regresa con gran parte del elenco original y con un guion de su creador Julian Fellowes.



Si bien los críticos dieron una bienvenida cálida a la cinta con una buena calificación en Rotten Tomatoes, las audiencias fueron aún más entusiastas en CinemaScore. “Downton Abbey” ha recaudado 61.8 millones de dólares a nivel internacional.



Las críticas también fueron buenas para “Ad Astra” de James Grey, que se estrenó semanas antes en el Festival Internacional de Cine de Venecia.



Con una recaudación de 26 millones de dólares a nivel internacional, “Ad Astra” esperaba que las buenas críticas hechas semanas antes de su estreno le dieran un impulso en la taquilla.



“Rambo: Last Blood”, de Lionsgate, es la quinta entrega de la saga “Rambo” que inició en 1982 con la original “First Blood”, tuvo un primer fin de semana parecido al de la entrega anterior de 2008, que abrió con 18 millones de dólares para después recaudar 113 millones a nivel internacional.



El trío de estrenos superó a un par de cintas que se habían apoderado de la taquilla. Luego de dos semanas en la cima, “It Chapter Two” cayó al cuarto sitio con 17.2 millones. En tanto “Hustlers”, protagonizada por Jennifer Lopez, recaudó 17 millones de dólares en su segundo fin de semana.



A continuación las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales.



1. "Downton Abbey”, 31 millones de dólares (10 millones a nivel internacional).



2. "Ad Astra", 19.2 millones (26 millones a nivel internacional).



3. "Rambo: Last Blood", 19 millones (9.1 millones a nivel internacional).



4. "It Chapter Two", 17.2 millones (21.3 millones a nivel internacional).



5. "Hustlers", 17 millones (3 millones a nivel internacional).



6. "The Lion King", 2.6 millones.



7. "Good Boys", 2.5 millones.



8. "Angel Has Fallen", 2.4 millones.



9. "Overcomer", 1.5 millones.



10. "Hobbs & Shaw", 1.5 millones.