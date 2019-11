“Terminator” recauda menos de lo previsto

Los Ángeles (AP) — A la franquicia del filme “Terminator” quizás le ha llegado el Día del Juicio.



Pese a las reseñas generalmente favorables y al regreso de la estrella Linda Hamilton y el productor James Cameron, "Terminator: Dark Fate" obtuvo mucho menos de lo previsto en las taquillas en el fin de semana de su estreno. Los estudios calcularon el domingo que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones de dólares en más de 4.000 cines de Norteamérica, a pesar de que se reportó que la cinta de Paramount Pictures costó 185 millones.



Sin embargo, fue suficiente para ubicarse en el primer sitio en las recaudaciones. En el segundo lugar quedó "Joker", con 13,9 millones, y en el tercer sitio "Maleficent: Mistress of Evil", que añadió 12,1 millones a lo que ya ganó previamente.



"Harriet", película de Focus Features basada en la vida de Harriet Tubman, tuvo un desempeño mejor al esperado, al recaudar 12 millones de dólares en sólo 2.000 cines y ubicarse en cuarto lugar.



Y "Motherless Brooklyn", de Edward Norton, se colocó en el noveno sitio con 3,7 millones en su estreno.



A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles se incluyen también las cifras internacionales más recientes para esos mismos días. Las cifras finales para Estados Unidos y Canadá serán publicadas el lunes.



1."Terminator: Dark Fate", 29 millones de dólares (72,9 millones a nivel internacional).



2."Joker", 13,9 millones (37 millones internacional).



3."Maleficent: Mistress of Evil", 12,2 millones (40,5 millones internacional).



4."Harriet", 12 millones.



5."The Addams Family", 8,5 millones (25,9 millones internacional).



6."Zombieland: Double Tap", 7,4 millones (7 millones internacional).



7."Countdown", 5,9 millones (1,1 millones internacional).



8."Black and Blue", 4,1 millones.



9."Motherless Brooklyn", 3,7 millones.



10."Arctic Dogs", 3,1 millones.