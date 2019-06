10 caricaturas con personajes LGBT+ que nunca notaste

De pequeños no notábamos (ni nos importara) si a los personajes de caricaturas como ¡Oye Arnold!, los Looney Tunes o Los caballeros del Zodiaco les gustaban las personas de su mismo sexo.

Las caricaturas fueron una de las mejores cosas de la década de los 90. Si has vuelto a verlas es posible que notaras que más de una tenía personajes gay.

Sin embargo, existían y muchas veces eran los héroes de esas historias que nos entretenían durante horas frente a la televisión. Por eso, en esta lista te mostramos a los más importantes:

1. Eugene Horowitz y el Sr. Simmons de ¡Oye, Arnold!

El creador de esta increíble caricatura de los 90, Craig Bartlett, explicó que había dos personajes abiertamente gay en la serie animada.

El primero es Eugene Horowitz, el amigo de Arnold que siempre sufre accidentes. Aunque aclararon que él apenas se estaba descubriendo a sí mismo.

El segundo es el profesor de 4° grado, el Sr. Simmons. De hecho en el episodio de 'El día de acción de gracias de Arnold', el profesor lleva como acompañante a la cena a un hombre que se asume, es su novio.

2. Harley Quinn en 'Batman: The Animated Series'

En Batman: la serie animada, Harley Quinn es presentada como un personaje bisexual.

Aunque sabíamos del intenso crush que tenía con El guasón, en la serie se sugiere que Harley también mantenía una relación de 'amigos con derechos' con la abusiva "Mistah J".

3. Ren y Stimpy

Ahora podría resultar bastante obvio, pero los protagonistas de la caricatura 'Ren y Stimpy' eran una pareja homosexual.

No solo vivían juntos, sino que dormían en la misma cama. Aunque buena parte del tiempo peleaban, como muchas parejas, ambos personajes siempre estaban físicamente cerca el uno del otro.

4. Bob Esponja

El creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, declaró que este personaje es asexual, después de que varios grupos ultraconservadores aseguraran que Bob promovía la homosexualidad.

De hecho algunas cadenas de televisión de Estados Unidos vetaron temporalmente la serie por ir contra los valores tradicionales.

5. Vilma en 'Scooby-Doo'

A lo largo de la caricatura de este grupo de amigos que resuelve misterios, nunca se ve que Vilma tenga ningún intXFerés romántico por ninguno de los chicos, lo que llevó a muchos a pensar que era lesbiana.

Sin embargo, la confirmación llegó cuando James Gun -el director de la película live action de esta serie animada- dijo que en el guion original Vilma sí era gay.

6. Nigel Ratburn en 'Arturo'

La última temporada de esta serie noventera empezó con la boda de Nigel Ratburn con otro hombre llamado Patrick.

Esto los convirtió en los primeros personajes gay de esta caricatura.

7. Prácticamente todos en 'Sakura Card Captors'

Este animé era un icono de diversidad donde el único personaje heterosexual era el papá de Sakura, Fujitaka Kinomoto.

Según los creadores, Sakura, la protagonista, era pansexual; Tomoyo, su mejor amiga, lesbiana; y Yukito, el amor platónico de Sakura, era pareja de su hermano, Toya.

Incluso casi al final de la serie se presenta un personaje sin sexo biológico llamado Ruby Moon que a veces se presenta como hombre y a veces como mujer.

8. Haruka y Michiru en 'Sailor Moon'

Es de las pocas parejas lésbicas de las caricaturas de los 90. Haruka y Michiru (Sailor Neptune y Sailor Uranus) mantienen una relación en la versión original del animé.

Sin embargo, en la versión occidental de la caricatura, se cambió la trama y ambos personajes fueron presentados como primas.

9. Shun de Andrómeda en 'Caballeros del Zodiaco'

La serie estaba llena de personajes andróginos; sin embargo, uno de los momentos más polémicos en la década de los 90 fue una escena en la que Shun utiliza su calor corporal para descongelar a su amigo Hyoga.

Tras ese episodio las críticas de muchos padres de familia no se hicieron esperar e incluso acusaron a la serie de "incitar" a los niños a ser homosexuales. (No, señores, no funciona así).

10. Nikki LaPorte en 'Ginger'

En el especial de la caricatura 'Ginger' o 'El diario de Ginger', una mujer que se hace llamar Nikki LaPorte trata de impedir la boda del papá de Ginger.

Sin embargo, se descubre que en realidad se trata de un hombre, Nicholas LaPorte, quien siempre estuvo enamorado de Jonas Fountley.