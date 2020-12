50 años del adiós de The Beatles

Reforma

Ciudad de México.- John Lennon se hartó, Paul McCartney se creció, George Harrison se sintió menospreciado y Ringo Starr optó por mandar a todos al diablo. Eso es lo que se cuenta, pero sólo ellos supieron lo que pasó cuando The Beatles tronó y nada volvió a ser lo mismo.

Formado en 1962 y considerado entre los más grandes grupos de la historia, "El Cuarteto de Liverpool" puso de manifiesto que su rompimiento fue un acontecimiento de proporciones mayúsculas.

Todos los fans creyeron que sería una relación de por vida y las hipótesis y las teorías salieron a flote. Libros, artículos periodísticos, debates radiofónicos y programas de TV fueron la razón de hablar de esto y siguen siéndolo.

Su adiós se dio entre luchas de poder interno, apatía por crear más música en conjunto, preferencias por las parejas de algunos de ellos, influencias de amigos y asesores legales y, sobre todo, porque se cansaron, concluyen algunos artículos publicados en Rolling Stone, Billboard y NME, así como diversas biografías.

Vayamos por partes para establecer acuerdos oficiales sobre la extinción de la banda. Hay diversas versiones y fans y expertos que difieren, según criterio y perspectiva.

La mayoría toma como referencia ante la opinión pública el 10 de abril de 1970, día en que Paul McCartney emitió un comunicado informando que el grupo ya no tocaría en conjunto y que él estaba por emprender camino en solitario.

Hay quien dice que es el 31 de diciembre de ese año cuando Macca firmó papeles legales para proceder con los trámites de finiquito laboral a partes iguales de The Beatles. O sea, ya nadie podría trabajar en la banda ni se activaría sin consentimiento previo de los cuatro.

Pero los más puristas afirman que legalmente el grupo dejó de existir el 29 de diciembre de 1974, cuando Lennon, quien se había resistido por capricho y molestia, finalmente puso su rúbrica en el acta formal de disolución en el que participaron sus ex compañeros y las disqueras EMI y Apple, para establecer por completo el futuro de regalías, derechos y contratos que tuvieran que ver con el famosísimo grupo.

Entonces hablemos, ahora sí, de los 50 años del fin de los ídolos británicos como banda.

Con "Twist and Shout", The Beatles se hizo tan famosa que hasta hoy es básica en cualquier catálogo de rock-pop respetable o en una playlist decorosa, y con "She Loves You" y "Love Me Do" consolidaron su estatus.

Le dieron la vuelta al mundo en una época en que las redes sociales no existían. La radio los hizo famosos, la televisión los encumbró y los conciertos y las ventas de discos los transformaron en los reyes del planeta, como al menos se sentían.

Debutaron con Please Please Me en 1963 y editaron tres de los álbumes que son clasificados como joyas de los 60: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Yellow Submarine (1969) y Abbey Road (1969). Se despidieron con un clásico, al que muchos califican como su mejor álbum, Let It Be (1970).

Vendieron más de 600 millones de copias en todo el mundo y hoy suman más de 5 millones de suscriptores en YouTube. Fueron el fenómeno de su época.

En diversas biografías, como The Beatles: Biography, de Bob Spitz, y Tune In. The Beatles: All These Years, de Mark Lewisohn, se atribuye el declive de su relación al deceso de su manager, Brian Epstein, por sobredosis de barbitúricos.

Era quien los unía, los metía en cintura, los disciplinaba, los obligaba a limar asperezas y negociaba con los egos y caprichos de cada uno. Siempre fue "el quinto Beatle".

"Supe que cuando murió, acabó todo para nosotros", declaró Lennon años después. Y tenía algo de razón.

Aunque era sabido que John y Paul siempre fueron los mandamases de la banda, este último trató de asumir el liderazgo tras fallecer Epstein, lo cual molestó al resto. Se sintieron actores de reparto en el gran filme que estaban protagonizando y lo mandaron al diablo. Por esto, en la toma de decisiones se unían contra él y se lo tomaban en forma personal.

"Querían fastidiarme", dijo el venerado artista, también años después.

Analistas de imagen y diseño y, sobre todo, fuentes cercanas al grupo, señalan que la portada de Let It Be, con la que los Fab Four se despidieron oficialmente, es muy simbólica del adiós. No aparece una imagen del grupo, sino fotos de cada uno por separado, lo que refleja su distanciamiento.

Y la crisis que los orilló a separarse siempre fue atribuida a la llegada de la japonesa Yoko Ono, segunda esposa de John, como manzana de la discordia, si bien varios especialistas argumentan que no; en la cultura popular, en el imaginario colectivo, ella es la villana de la historia.

Se rumoró que George la insultó en sobradas ocasiones y decían que Macca se sentía intimidado por sus aires intelectuales. John la eligió y los demás lo lamentaron. Y, en un nivel menor, Linda, esposa de Paul, también padeció los estragos de los reclamos.

Pero siempre había historias detrás: estaban en sus 30, cada uno con intereses románticos y embriagados de popularidad.

Harrison, a mediados de la carrera de la banda, comenzó a mostrar su descontento e impulsaba a Starr a hacer lo mismo.

Quería figurar como letrista en el grupo y obtener el mismo tipo de regalías que el binomio Lennon-McCartney. Al hacer comentarios certeros y apropiados, Paul fue quien más resintió su liderazgo natural y vio peligrar su hegemonía. Al final, casi todas las canciones pertenecían a la dupla maravilla: el hippie y el yuppie.

"Paul sintió que el grupo le quedó pequeño y por eso armó su plan B y se fue a hacer su disco aparte", indica la biografía de Lewisohn.

The Beatles, como concepto, fue una prisión de oro para todos y no supieron lidiar con las exigencias. Cuando, a principios de 1970, Paul les comunicó a los demás su deseo de irse, John, George y Ringo lo celebraron. Él se sintió herido y molesto.

No supo manejar la presión, y ya con un disco grabado por separado, dio a conocer en un comunicado de prensa que rompían filas.

Lo que hoy son tuits o stories en redes sociales, antes eran versos o estrofas en canciones. Indirectas, reclamos, dedicatorias.

Paul le dedicó a John la frase "tomaste tu golpe de suerte y lo partiste en dos" en "Too Many People". La respuesta de éste fue contundente con la historia de "How Do You Sleep?". Para él, era un tonto y vanidoso que vivía a costa de su corte de aduladores.

Ya en 1974, John y Paul se reunieron para mostrar que no había rencores e hicieron una sesión en vivo que no quisieron dar a conocer. Todos añoraron el retorno, pero nunca se dio.

Lennon fue asesinado en 1980 y se disipó cualquier posibilidad.

Los tres supervivientes, un año después, le rindieron tributo a su amigo con "All Those Years Ago". Macca hizo luego otro homenaje póstumo con "Here Today". Y se acabó definitivamente. Al menos, el legado de The Beatles es eterno.

Línea de tiempo

-1958: En febrero, John Lennon invita a George Harrison a sumarse a The Quarrymen, donde ya estaba Paul McCartney.

-1960: Pete Best, su baterista, toca con ellos en varios shows, como los de Hamburgo, pero es despedido dos años después por el manager Brian Epstein; lo reemplaza Ringo Starr.

-1961: Stuart Sutcliffe, "El Beatle Perdido", renuncia al grupo y muere poco después.

-1962: El grupo firma su primer contrato con EMI; "Love Me Do" marca su debut oficial como grupo, en septiembre.

-1963: En marzo sale a la venta en Reino Unido su primer disco, "Please Please Me": fue número uno por 29 semanas. Y el 22 de noviembre llega "With The Beatles", su nuevo álbum, que da inicio a la locura total, a La Beatlemanía.

-1964: El 9 de febrero el grupo marca un precedente con su debut en la televisión de Estados Unidos, en "The Ed Sullivan Show", pues más de 73 millones de personas los vieron. En julio estrenan "A Hard Day's Night", su primera película, la cual obtiene dos postulaciones al Óscar (música original y guión).

-1965: Con su show en el Shea Stadium de Nueva York, para 55 mil 600 personas, el 15 de agosto, el grupo establece un récord de asistencia y ganancias.

-1966: Su último concierto en directo, sin sospecharlo, se da el 29 de agosto en San Francisco.

-1967: "Our World", especial televisivo de dos horas, se transmite vía satélite en 24 países el 25 de junio; es considerado el primero de difusión mundial.

-1968: Lennon y McCartney se presentan en "The Tonight Show" y lanzan su compañía, Apple, para impulsar a nuevos talentos.

-1969: El 26 de septiembre es editado en Reino Unido "Abbey Road".

-1970: McCartney anuncia el 10 de abril, en un comunicado y luego de una discrepancia con sus compañeros, que el grupo se disuelve. El 8 de mayo sale "Let It Be", el cual fue grabado antes que "Abbey Road", y llega al número uno desde su primer día a la venta.

-1980: Lennon muere el 8 de diciembre, asesinado frente a su hogar en Nueva York.

-1995: Se publica el recopilatorio "Anthology", con dos nuevas canciones de The Beatles.

-2001: El mundo lamenta la muerte de Harrison, el 29 de noviembre, por cáncer.