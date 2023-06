/ Lorena Serrano, promotora cultural y sobrina de Víctor Hugo Rascón Banda

Chihuahua.- A quince años de la partida del dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), su vida, obra y aniversario luctuoso serán homenajeados por su familia y amigos, quienes decidieron por llevar a cabo diferentes actividades durante los meses que restan de este año. Se estará recordando su legado con diferentes eventos que se realizarán tanto en la capital como en Ciudad Juárez.

“En esta ocasión no se efectuarán las ya tradicionales ‘Jornadas Rascón Bandianas’ que comúnmente tenemos, ahora queremos que se efectúen una o dos actividades por mes para tenerlo presente siempre, durante el resto del año”, dijo Lorena Serrano en entrevista para El Diario.

EN EL MES DE JULIO

La presentación de ‘Dossier Paso de Gato’, una de las revistas favoritas del dramaturgo chihuahuense, el mes de julio, estará dedicada a Víctor Hugo Rascón Banda, esto se llevará a cabo en a CDMX, tentativamente será en el Teatro de SOGEM. Ahí mismo, en los meses de enero y febrero del 2024, se llevará a cabo la inauguración de una sala dedicada al maestro Rascón Banda, la cual llevará su nombre, así como también habrá artículos personales como su ropa, cuadros de él, libros, entre muchas cosas más.

Posteriormente, en esta ciudad, se llevará a cabo en el mes de julio una temporada de alrededor de cuatro funciones de la obra denominada ‘Voces en el Umbral’, en el Teatro Bárbaro, con acceso gratuito al público.

También, se llevará a cabo la función de la obra ‘Contrabando’ en Ciudad Juárez, a cargo de Telón de Arena de Perla de la Rosa.

EN EL MES DE AGOSTO

El próximo sábado 5 de agosto se llevará a cabo un evento titulado “A 15 años de su partida” y contará con un programa dedicado al escritor, que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad a las 6 pm, con entrada gratuita.

“Desde el año pasado nos reunimos con familia y amigos para planear un homenaje a mi tío Víctor Hugo Rascón Banda, a 15 años de su ausencia, y el Instituto de Cultura del Municipio nos prestó el Teatro de la Ciudad, lo cual agradecemos mucho. El día 5 de agosto es una fecha muy singular, ya que mi tío falleció el 31 de julio del 2008 y cumpliría años el 6 de agosto. Se trata de una fecha intermedia entre su fecha de cumpleaños y su aniversario luctuoso”.

“Este evento no se trata de una obra de teatro, sino de un homenaje que se celebrará en diferentes formas. Estamos elaborando un programa que todavía no ha sido completado, pero que estará compuesto por música y danza folclórica, como le hubiera gustado a él”

“Debido a que no se presentará ninguna obra de teatro ni un monólogo durante el evento, se nos ocurrió que en el evento se presentarán algunos personajes de sus obras, así como también se proyectarán videos, entre ellos el audio del cuento ‘Volver a Santa Rosa’ leído de su propia voz”, expresó.

Durante el evento también participará el Coro del maestro Raúl García Velázquez, así como la actuación del Ballet de Danza Folclórica Ú Curísimi, dirigido por el maestro Adán Hernández Borrego, quienes interpretarán la polka de Rascón Banda denominada ‘Bailando en Uruachi’. Se leerá el mensaje del Día Mundial del Teatro de la autoría del dramaturgo chihuahuense, pronunciado en París, Francia, el 26 de marzo del 2006.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Se llevará a cabo la presentación de la reedición del libro ‘Contrabando’.

EN EL MES DE OCTUBRE

Se llevará a cabo la inauguración de la Biblioteca de Víctor Hugo Rascón Banda, que se albergará en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Se entregó de toda la biblioteca de Víctor Hugo Rascón Banda a la UACJ, aproximadamente 20 mil volúmenes. Fue una petición de él, que no se había podido realizar, pero todo llega en el momento indicado y a quince años de su partida se va a lograr llevar a cabo su petición, un espacio que habrá en la Biblioteca Carlos Montemayor de la UACJ”, indicó.

EN EL MES DE NOVIEMBRE

En la capital se hará un concurso de altares, en el que los ganadores de los tres primeros lugares se les obsequiarán las ediciones de los libros que recién se editaron.

El trabajo de Lorena Serrano ha sido esencial para que el legado del maestro Rascón Banda continúe más vigente que nunca y, entre lágrimas, compartió cómo han sido estos 15 años para ella sin su tío Víctor Hugo y que le aporta el continuar con un legado tan importante.

“Muy difíciles, nos sigue haciendo mucha falta, siempre está presente y platico con él en muchos momentos, es quien me guía para continuar su legado. En Uruachi la recamará que mi tío ocupaba y donde también escribía, es la que ocupo yo, entonces ahí está su esencia y eso es muy especial para mí”

“Soy muy afortunada de tener la familia que tengo. Mi tío es una persona muy especial en mi vida y lo tuve cerca cuarenta años de mi vida. Aprendí de él muchas cosas, me educo en muchas cosas. Sin embargo, mis padres también son mi raíz. Y mi tío me impulsó a estudiar la carrera de derecho, incluso me pago mis estudios. Así que esto que hago no es nada, es muy difícil llevar este legado, pero estoy rodeada de mucha gente que sé quieren y admiran a mi tío y eso lo agradezco mucho”, puntualizó.

El dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda fue un narrador, académico, guionista y crítico teatral que inició su carrera a mediados de los años sesenta como autor de obras didácticas y continúa más vigente que nunca, poniendo en alto el nombre de Chihuahua, esto gracias a su legado.