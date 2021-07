A 36 años del mítico concierto Live Aid

¡Larga vida al rock! Este martes 13 de julio se conmemora el Día Mundial de este género musical que ha marcado a varias generaciones en el mundo desde los años 50 del siglo pasado, y que tuvo su mayor hito mediático-musical de todos los tiempos con el festival benéfico Live Aid. Un acontecimiento verdaderamente único celebrado hace 36 años.

En el concierto Live Aid (Ayuda en vivo), donde se dieron cita las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento se realizó en paralelo en Londres y Filadelfia. Fue organizado por Bob Geldof (vocalista de Boomtown Rats) a beneficio de África y para crear conciencia sobre el hambre en esa parte del mundo.

Además de Londres y Filadelfia, también Sídney, Tokio y Moscú se unieron con sendos conciertos. Pero los más emblemáticos fueron los celebrados en dos estadios separados por el Atlántico, Wembley en Londres, y el John F. Kennedy de Filadelfia. Fue seguido por una entonces inaudita audiencia de mil 500 millones de espectadores, y transmitido en vivo en más de 110 países.

Los 69 agrupaciones más icónicas del momento se reunieron para poner a rockear al mundo entero durante 16 horas. Personalidades de la talla de Bob Dylan, Paul McCartney, Eric Clapton, Elton John, Sting y Phil Collins; Madonna, Bryan Adams, Elvis Costello, Billy Ocean y Paul Young. Y bandas legendarias como The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, The Beach Boys, U2 y Queen.

La tecnología hace su aparición. En Wembley asistieron más de 70 mil espectadores, en el estadio JFK de Filadelfia 100 mil presenciaron el concierto simultáneo. Trece satélites en una transmisión televisiva en vivo del evento que llegó a 110 naciones. Más de 40 de estos países realizaron teletones para aliviar la hambruna africana durante la transmisión.

Aunque algunos artistas se presentaron en una lamentable baja forma otros demostraron por qué son considerados los monstruos del rock. El ambiente de euforia humanitaria y de solidaridad era tan grande que el público de los dos estadios lo aplaudió todo, incluyendo algunas actuaciones que, en otras circunstancias, hubieran sido recibidas de forma bastante menos caritativa.

Queen básicamente se ganó el prestigio de no tener competencia sobre un escenario. Freddie Mercury, su líder y vocalista, se convirtió en la mayor estrella de rock del planeta. Se robó el show con una actuación feroz. Con el grupo perdiendo fuerza a principios de la década de 1980 después de una carrera de múltiples éxitos, ofrecieron a la multitud una actuación inolvidable de 20 minutos. Pasando de ‘Bohemian Rhapsody’ a ‘We Will Rock You’ y terminando con ‘We Are the Champions’.

Otros que triunfaron por todo lo alto fueron U2, que ya estaban creciendo en el mercado internacional, pero que dieron un salto impensable sin este festival. También se beneficiaron enormemente INXS, Run DMC, Eric Clapton, Sting y Phil Collins.

Ninguna gran banda de rock del momento faltó a la cita y, de tan emblemático que fue aquel momento, el 13 de julio se convirtió en el Día Mundial del Rock. Live Aid finalmente recaudó 127 millones de dólares para aliviar el hambre en las naciones africanas, y la publicidad que generó alentó a las naciones occidentales a poner a disposición suficientes granos excedentes para poner fin a la crisis de hambre inmediata en África.