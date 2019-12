A Billie Eilish no la importan las criticas

La cantante Billie Eilish ha tenido uno de los mejores años a su corta edad, sin embargo, nunca hacen falta los haters que le tratan de arruinar el día. Pero la cantante de apenas 17 años no les da importancia.

Durante una entrevista con la revista Variety, la cantante admitió que ni siquiera sabía que estaba siendo criticada en redes sociales. Agregó que, aunque hubiera sabido, sus respuestas hubieran sido las mismas, puesto que le importa ser honesta y no quedar bien con el mundo.

“Ni siquiera sabía al respecto. Y tampoco me importa, ¿por qué me importaría?”, dijo sobre si estaba consciente de la reacción que sus recientes comentarios causaron en contra del vestido de carne de Lady Gaga.

“No sé. La gente trata de retratarme como si yo fuera una persona mezquina y ni siquiera lo hago (hacer comentarios polémicos) de esa forma, así que no me importa. Sólo estoy siendo honesta. ¡No voy a mentir!”, dijo en la alfombra roja de un evento organizado por la publicación.

Sin embargo, su hermano mayor, Finneas O’Connell (co escritor y productor de las canciones de Eilish), confesó que él no es tan pacífico como su hermana, y que incluso tiene que contener sus impulsos de responder ante las críticas en redes sociales.

"Ella es mucho mejor al afrontar esas situaciones que yo, lo cual creo que es parte de ser un hermano mayor. Soy muy protector y no quiero que nadie diga nada malo sobre ella. Pero es porque ella tiene la piel muy gruesa y dice: ‘Está bien, es solo Internet’, pero siempre estoy así, siempre estoy como ‘Sosténganme’”, bromeó el compositor.

“Billlie es mi hermana pequeña, y sin importar cuántos años tengamos los dos, ella para mí, siempre va a ser mi hermana menor”, explicó el productor.

Las polémicas que desató la joven

El hashtag #BillieEilishIsOverParty se volvió tendencia en Twitter el pasado jueves. Esto debido a un comentario que los hermanos hicieron criticando los vestidos que Lady Gaga llevó a diferentes ediciones de los premios Grammy.

El hermano mayor de la cantante, Finneas O'Connell, se controla al leer los comentarios que hacen de Billie (Foto: Reuters/Mario Anzuoni)

“Crecimos viendo los Grammy, todos lo hicimos. Solía juzgar todos los vestidos de las chicas, apenas y le ponía atención a la música”, comenzó en una entrevista para la publicación.

“Lo del vestido de carne fue en los Grammy”, preguntó O’Connell al entrevistador, a lo que Eilish contestó con un simple “oh, cielos”. Cabe recordar, que la joven creció como vegetariana y apenas hace cinco años hizo la transición al veganismo, lo que significa que la cantante nunca ha probado la carne.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, el conductor le hizo un cuestionario para saber de sus conocimientos musicales. A cantantes como Cindy Lauper y Madonna la intérprete de “Bad Guy” dijo que sí las conocía.

Pero cuando le preguntaron si conocía alguna canción de grupo Van Halen, la cantante respondió con un “¿quién?”. Lo que también desató olas de críticas en contra de la adolescente por parte de adultos que desaprobaron su “ignorancia”.

No obstante, a Wolf Van Halen, hijo de Eddie Van Halen y bajista del grupo no le molestaron los comentarios de la californiana.

“Si no has oído hablar de @billieeilish ve a verla. Ella es genial. Si no has oído hablar de @Van Halen, ve a verlos. También son geniales. Se supone que la música nos une, no nos divide. Escucha lo que quieras y no avergüences a los demás por no conocer lo que te gusta”, escribió el joven de 28 años.





Fuente: www.infobae.com