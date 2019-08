Ciudad de México





A estas alturas, Eiza González es la jefa. Los que ya vieron a la mexicana en Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw lo entenderán, los que no, deben saber que verla en pantalla con una actitud de mujer peligrosa y dominando a Jason Statham, en su papel de Deckard Shaw, vale cada peso que un mexicano pague por ver la nueva cinta de acción.

Atrás quedaron los papeles que considera denigrantes para las latinas en Hollywood. Ahora Eiza alza la mano con personajes poderosos como Madame M, una peligrosa informante, multimillonaria y vendedora de armas que ayuda a Hobbs (The Rock) y Shaw en el intento de evitar que el soldado Brixton (Idris Elba) extraiga el virus mortal de Hattie Shaw (Vanessa Kirby).

"Ella no se intimida por ningún hombre, algo que me fascinó del personaje, es fuerte, independiente y tiene mucho orgullo”, dice la actriz mexicana.

Muchos dirán que sólo sale cinco minutos en la cinta, pero es apenas una probadita de lo que puede venir para ella en la saga de las carreras más peligrosas de todo Hollywood.

Dwayne Johnson platicó con Excélsior sobre los planes que hay para Madame M si es que la taquilla mundial responde bien al primer spin-off de la saga, la cual ya se estrenó en complejos de todo el país.

"Ella es sensacional, y tengo planes de expandir a su personaje en el siguiente spin-off. Cruzo los dedos, porque ya plantamos la semilla y mostramos que ella es la líder de una organización clandestina que es poderosa, influyente y letal, y no hay que desperdiciarla. Para esto, queríamos a alguien que tuviera presencia y ella la tiene, el momento que sale en pantalla el público se sorprende y dice ¡wow!

"Ella es inteligente, es hermosa y puede estar cara a cara en las escenas rodeada de un montón de salvajes, incluso frente a mí, Jason, Idris y todos los demás. Es ruda, dura; y no es ninguna líder tonta, cuando hablas con ella es inteligente y te hace entrar en su juego”, describió el también productor de la cinta.

The Rock se deshizo en halagos ante la mexicana, ya no como la mortal Madame M, sino como Eiza González. “Es una mujer bastante ambiciosa y quiere lograr mucho en el negocio, no sólo por ella misma, sino por representar a su cultura mexicana, la cual está en extremo muy orgullosa, lo cual amé también”, agregó el actor de 47 años.

Después de haber trabajado en telenovelas en México, Eiza González, quien es hija de la modelo Glenda Reyna, ha luchado por cumplir su sueño en Hollywood. Todo comenzó con la cinta Jem y los Hologramas, en donde interpretó a Jetta, una joven rockera de la banda The

Misfits, pero apenas y tiene poca participación.

Hasta que Robert Rodriguez la llevó, como amor a primera vista, a la adaptación en televisión Del Crepúsculo al amanecer, cuya serie le abrió la puerta y parece que la proyectó como la describe Dwayne Johnson, “fuerte y con mucha presencia”.

Porque, después, Edgar Wright la invitó a ser una peligrosa y linda matona, Darling, en la cinta Baby Driver (2017), que, a propósito, el cineasta ya acabó de escribir la secuela.

En esta película, Eiza besa a John Hamm, al igual que en Rápidos y Furiosos, donde el afortunado actor se llevó el ósculo de la guapa mexicana. Sin embargo, en aquella visita a México para promover el filme, ella se fue desprendiendo de ese tipo de escenas superficiales y dio entrada a ser una mujer que puede aportar mucha presencia y rudeza.

"Me gustaría más que me recordaron como mujer independiente, cool, que puede disparar armas y que la imagen de las mujeres sea un poco más (que un beso)”, dijo a Excélsior en aquella ocasión.

El trabajo de la mexicana llegó a oídos del maestro de la ciencia ficción, James Cameron, quien la reclutó, junto con Robert Rodriguez una vez más, para participar en la adaptación de Alita: Battle Angel, estrenada este año.

Su belleza también la ha hecho destacar. El año pasado participó en la entrega del Oscar y fascinó, primero, por el vestido amarillo Ralph Lauren con el que desfiló por la alfombra roja de los Premios de la Academia y que le valió ser señalada como una de las actrices mejores vestidas de aquella noche.

"Es como me sentía, me sentía llena de vida, sentí que cuando me puse ese vestido amarillo era la sensación de ser toda una mujer. Sabía que iba a ser un estallido en un mar de mujeres y lo hice por mí misma, fue terapéutico”, dijo en su momento.

Junto al actor Ansel Elgort entregó y anunció los dos Oscar como Mejor Edición y Mezcla de Sonido a Dunkerque, del director Christopher Nolan.

Todo se ha ido acomodando para que Eiza González pueda desenvolverse en Hollywood. Es guapa, tiene personalidad, habla perfecto el inglés y, lo más importante, ha sido del grupo de latinas que representan a la mujer por su poder y valor, mucho más allá de que las quieran para ser amas de casa, nanas o empleados.