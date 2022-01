A Jamie Lynn siempre le daban todo.-Britney Spears

Reforma

Ciudad de México.- La cantante Britney Spears expresó en un escrito su molestia respecto a la entrevista que su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears, dio a Good Morning America respecto a su tensa relación.

Jamie Lynn acudió al programa para promocionar su nuevo libro de memorias, Things I Should Have Said, que saldrá a la venta el 18 de enero, y para arrojar luz sobre su percepción respecto al estado mental de su hermana, que señaló como errático, paranoico y en espiral.

Aunque momentos después, la estrella de Zoey 101 prefirió retractarse y decir que no era quién para hablar sobre el estado anímico de nadie; de lo que sí habló fue de un momento en que, aparentemente, la intérprete de "Womanizer" la amenazó con un cuchillo.

"Se enfureció por algo trivial. Se me acercó gritando y levantándolo (el cuchillo) en mi cara, mientras yo cargaba a mi hija Ivey, que en ese momento solo tenía 22 meses (casi 2 años)", indicó.

"Hice todo lo posible para asegurarme de que ella tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y terminar esta tutela, y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia. Incluso hablé con su equipo legal anterior, y eso no terminó bien a mi favor", añadió.

En su escrito, Britney reveló que pudo ver la entrevista de su hermana estando postrada en cama con una fiebre de 104 grados Fahrenheit (alrededor de 40 grados centígrados), y que hubo dos cosas que más le molestaron de todo lo que dijo.

"Ella nunca estuvo mucho comigo hace 15 años, en ese momento. Entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que quiera vender un libro a mi costa? ¡¿EN SERIO?!", se lee en el texto.

También señaló una pelea que ambas sostuvieron hace unos años a causa de un remix que Jamie Lynn hizo de uno de sus temas para los Radio Disney Music Awards del 2017 sin haber obtenido su permiso primero.

"Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Siempre le daban todo!", agregó.

"Recuerdo haberle preguntado a mi hermana por qué hizo eso cuando sabía que estaba esperando para cambiar mi programa, y sus únicas palabras fueron: 'Bueno, no fue mi idea...' ¡Espero que tu libro salga bien, Jamie Lynn!".

Britney consideró que la charla de su hermana para el programa televisivo no fue algo más sino otro intento por parte de su familia de lastimarla.

"Mi familia arruinó mis sueños al 100 mil millones por ciento, y tratan de hacerme ver como la loca mientras yo estoy en cama con 104 grados de fiebre, ¡sin poderme mover! ¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos!", apuntó.

"Lección aprendida de todo esto: no confíes en las personas ni en nadie... ¡haz de tus gatos y perros tu familia y cuídate a ti mismo!".

Previo a cerrar su escrito, la intérprete de "Toxic" señaló que se alejaría de las redes sociales, específicamente de Instagram, durante un tiempo, ya que considera que los medios siempre han buscado generar odio en su contra.

"No estaré en Instagram por un rato. Los medios de comunicación y este negocio siempre han sido extremadamente odiosos contra mí. He tenido suficiente, MÁS que suficiente", expresó.