A Martha Higareda se le salió un moco frente a Keanu Reeves y Chris Evans

Ciudad de México.- Martha Higareda vivió un vergonzoso momento frente a los actores Keanu Reeves y Chris Evans.

La guapa actriz reveló que se le salió un moco enfrente de ellos cuando filmaba la escena de una película.

Según comentó Higareda, ella debía sumergirse a una alberca, salir coquetamente del agua, caminar, despertar la envidia de la novia de alguien para después recibir un beso del actor Keanu Reeves, que la envolvería en una toalla.

La escena continuaba con un vendedor de hamburguesas que le lanzaría un piropo sobre su forma de nadar, el cual agradecería mientras llegaba a la mesa donde se encontraba Chris Evans.

"Yo soy chaparrita, traigo mi bikini y no toco el fondo de la alberca; entonces digo: 'mta', y ahí estoy flotando... Acomodan la cámara que me seguía y el director dice: 'acción'. Nado, llego a las escaleras... y me acuerdo que tenía que verme sexy y el cuate que me detenía que quedar viendo, se queda en shock... Llega Keanu y me envuelve y me da un beso en la frente... Me contoneo, paso por el de las hamburguesas, llego a la mesa y el Capitán América se me queda viendo... y preguntó ¿qué pasa? ¡Tienes un moco!”, me gritaron.

A la protagonistas de No Manches Frida se le había salido un moco mientras nadaba pero nadie le dijo nada hasta que terminaron de grabar la escena, la cual obviamente repitieron.

En estos momentos la actriz de 36 años promociona la película “[email protected] caen”, donde comparte créditos con Omar Chaparro, Mauricio Barrientos, Alejandro Cuétara, Francisco de la Reguera y Anabel Ferreira.





Fuente: www.elimparcial.com