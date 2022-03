A paso firme

Poncho González, no solo es el coreógrafo y bailarín urbano, en esta ocasión sube otro peldaño en su trayectoria ahora como actor al personificar a ‘Bango’ en la serie de Netflix, ‘Ritmo Salvaje’.

“Este es mi primer acercamiento con la actuación, siempre me ha llamado la y estando en el rodaje me entro la espinita de poder entrar a ser parte del elenco, le pedí al productor que me pusiera en clases de actuación, fueron tres meses de estudio de actuación, hice un casting para el papel que me dieron, es un papel pequeño sale en un par de episodios, es un personaje con el cual conecte porque soy un coreógrafo que ha trabajado con muchos artistas, así que fue bastante fácil conectar con Bango”, contó el bailarín de 25 años, en entrevista para El Diario.

El bailarín aseguró que este proyecto ‘Ritmo Salvaje’ le aporta mucho en lo personal, lo motiva a continuar y explorar otras disciplinas artísticas

“Antes de este proyecto estaba en el círculo del baile y coreógrafo y ver todo esto, la música, la actuación y el aprendizaje que me dejo esta serie fue buscar, no ciclarme en una cosa, sino que explorar más el talento que tengo y las ganas que tengo de aprender nuevas cosas y eso fue lo más valioso que me dejo”, dijo.

‘Flow’ nato

Poncho inició bailando hip hop, pero poco a poco fue descubriendo sus habilidades rítmicas como el jazz, tap, ballet, break dance, entre otros géneros contemporáneos, cadencias que lo han llevado a posicionarse forjando una trayectoria internacional.

“Comencé a bailar cuando tenía 10 años, soy orgullosamente de Chihuahua, estudié baile en la escuela D’ansa Jazz Stage, comencé bailando hip hop, pero con los años me entrené en otros ritmos”.

A los 17 años se mudó a CDMX para seguir en el camino del baile y luego emigró a Estados Unidos; después de un par de años comenzaron a llegar grandes oportunidades.

“Desde niño tuve la inquietud artística, soy el único en la familia que me dedico a esto, tengo un hermano que es ingeniero y mi mamá es maestra de kínder, así que es algo nato que corre por mis venas”, relató.

Una de sus gratas experiencias para González fue el ser el doble de González lo Daddy Yankee en el video de ‘Con Calma’, pues dijo que fue un sueño hecho realidad.

“En ese videoclip soy el doble de Daddy Yankee, me pusieron una máscara verde durante la filmación y soy como un emoji que baila, el compartir con él fue una grata experiencia, él marco mi carrera de manera significativa, platicamos de muchas cosas y le conté que era de Chihuahua y fue muy padre trabajar con él”, indicó.

Lo que viene

Actualmente, el coreógrafo y actor se encuentra en Medellín, Colombia, realizando una ardua promoción de la serie, la cual se encuentra en el lugar número uno en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

“Recuerdo cuando estaba en Chihuahua que me iba en el camión a la escuela de baile escuchando música pensando e imaginando esto, y hoy ver que se han vuelto realidad es algo muy satisfactorio, estoy feliz y me motiva a seguir adelante estoy aprendiendo a producir música quiero explorar este mundo también”, puntualizó.

