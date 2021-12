El koala Buster Moon y su elenco de talentosos animalitos vuelven en una de las mejores épocas para la taquilla, con una emotiva historia y nuevos personajes que dan vida a ‘Sing 2’, en cines a partir de hoy.

La secuela de la exitosa cinta animada tiene como novedad el sorprendente debut del cantante Bono en una producción de este tipo, donde además de interpretar la canción principal da voz al viejo león Clay Calloway.

“El irlandés que hay en mí se sintió realmente atraído por la historia que hay detrás de por qué el león ha perdido su rugido, por qué el cantante ha perdido su voz, su musa, y ves que la razón es que ha perdido a su amor”, dijo el líder de U2 a Jenna Bush Hager en una entrevista para el programa matutino Today Show.

Con 45 años de trayectoria al frente de la banda de rock más famosa de Irlanda, Bono se involucró de lleno en este proyecto dirigido por Garth Jenning y compuso la canción ‘Your Song Saved My Life’ que forma parte de la cinta animada.

También en el soundtrack se encuentra el dueto que hizo con Scarlett Johansson del tema ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’.

Es así como Bono, a sus 61 años de edad, da un giro momentáneo a su carrera y debuta como actor de doblaje prestando su voz y esencia a la leyenda Clay Calloway, quien debido a la muerte de su esposa desapareció de los escenarios hace 15 años.

Además de él participa un reparto de lujo que incluye a Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly y Nick Kroll.

Para la versión en español Chayanne hará de Calloway, mientras que Benny Ibarra vuelve a ser el koala Buster Moon, las hermanas Hanna y Ashley de Ha*Ash regresan como la cerdita Rosita y la puercoespín Ash, respectivamente; así como Roger González, quien le da vida al gorila Johnny.

A todos ellos se suma el actor Vadhir Derbez, en el papel del vanidoso toro Darius.

¡Ven y canta de nuevo!

El nuevo capítulo de esta exitosa franquicia animada vuelve a colocar en el escenario al koala Buster Moon y a su grupo de estrellas, que se preparan para dar la actuación más deslumbrante hasta la fecha; no obstante, tendrán un pequeño inconveniente: primero deberán persuadir a la estrella de rock más solitario y huraño a que se una a ellos.

Y es que Buster tiene la intención de estrenar un nuevo show en el Crystal Tower Theater de Redshore City, por lo que él y sus amigos llegan a las oficinas del despiadado magnate Jimmy Crystal.

En un intento por conseguir la atención de Crystal, a Buster se le escapa la loca idea de hacer un show con la leyenda de rock Clay Calloway, el problema es que, además de que no lo conocen, el león se alejó del mundo de la música hace más de una década después de perder a su esposa.

Desesperado por salvar el espectáculo y su vida, Buster emprende una misión para encontrar a Clay y persuadirlo de regresar a los escenarios.