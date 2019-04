A subasta, traje de Darth Vader; podría valer 2 mdd

Los Ángeles





Un hombre que hizo apariciones como Darth Vader en estrenos de películas y convenciones de fanáticos venderá un disfraz creado en 1979 por el equipo de diseño de "Star Wars" en una subasta de recuerdos de películas clásicas el próximo mes, dijo la casa de subastas Bonhams.





El conjunto de 17 piezas incluye la máscara negra del villano, botas y un par de capas, dijeron los subastadores, quienes estimaron que podría venderse entre 1 millón y 2 millones de dólares.





El vendedor es Bryce "Kermit" Eller, cuya voz profunda lo ayudó a conseguir un puesto en apariciones como Vader en estrenos, firmas de libros, convenciones y los Premios de la Academia de 1978.





El traje que se está subastando es uno de los pocos atuendos de Vader producidos en 1979 por el equipo del diseñador de vestuario "Star Wars" John Mollo en Londres para la película "The Empire Strikes Back", dijo Bonhams. No está claro si se usaron piezas en la pantalla antes de entregarlas a Eller.





Los componentes están hechos de cuero, lana, seda, fibra de vidrio y otros materiales, dijo Eller en una entrevista.













Es muy, muy caluroso (...) Son varias capas. Tardas unos 25 minutos en ponértelo y debes tener ayuda".





Eller relató que de hecho una vez se desmayó después de usar el disfraz durante horas y deshidratarse. Los paramédicos acudieron en su ayuda y querían cortarlo.





Dije: <absolutamente no. 'Me curaré. El disfraz no>'", afirmó Eller.





El equipo formará parte de una exhibición pública con Turner Classic Movies a partir del 4 de mayo, antes de salir a la venta el 14 de mayo.





Los accesorios y los disfraces de "Star Wars", una de las franquicias de películas más populares, han alcanzado altos precios en las subastas.





En 2017, un droide R2-D2 completo utilizado en la primera película de "Star Wars" de 1977 se vendió por 2.76 millones de dólares y un sable de luz usado por Luke Skywalker alcanzó los 450,000 mil dólares.