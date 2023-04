Aaron Carter murió ahogado, según autopsia

Archivo / Agencia Reforma / Los resultados de la autopsia de Aaron Carter ya fueron revelados: el cantante murió ahogado, tras inhalar gas y tomar pastillas

Ciudad de México.— Luego de varios meses de especulaciones, finalmente se tiene una respuesta clara sobre la causa de la muerte del cantante Aaron Carter.

De acuerdo con People y Variety, el difunto músico murió ahogado. Esto por los efectos del difluoroetano, un gas inflamable que a menudo se usa como propulsor en latas de aire comprimido, y la mezcla con alprazolam, una forma genérica de Xanax.

Según una copia del informe de su autopsia, publicada en varios medios este martes, la forma de la muerte de Carter fue declarada "accidental".

El informe del médico forense del condado de Los Ángeles también confirmó que Carter estaba "sumergido" en su bañera después de "inhalar gas comprimido e ingerir alprazolam".

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el difluoroetano es un "gas incoloro e inodoro" que puede causar "congelación" y "se enciende fácilmente".

Mientras tanto, el alprazolam es un medicamento que puede venir en forma de tableta y, a veces, se toma para tratar la "depresión" y el miedo a los espacios abiertos, según los expertos médicos.

Carter, quien tenía 34 años, fue encontrado muerto el 5 de noviembre de 2022 en una bañera en su casa en Lancaster, California.

La Policía declaró que el cantante estaba "inconsciente" y no tenía "lesiones traumáticas que amenazaran la vida" en el momento de su fallecimiento. Esto se reafirmó en el informe de su autopsia. Carter fue declarado muerto en el lugar.

"La familia ha sido notificada y volará a Los Ángeles. Aaron trabajó muy duro hasta el final de su vida en su recuperación, para ser un buen padre y hacer las paces con su familia", dijo su representante en ese momento.

Aaron Carter saltó a la fama a finales de los 90 como una estrella infantil con éxitos como "I Want Candy" y "That's How I Beat Shaq". Era el hermano menor de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys.