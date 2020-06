Abandera Thalía la diversidad

Reforma / Thalía

Ciudad de México— A sus 48 años y con una trayectoria profesional de 39, Thalía ha cautivado a su público con su alegría e independencia, pero también con su libertad.

Por eso no sorprende que haya sido elegida para dar el banderazo a la edición número 42 de la Marcha del Orgullo LGBT+, que se realizará de manera virtual el 27 de junio.

"Es una celebración de libertad, de unión, de hermandad, de gusto. La comunidad del orgullo siempre necesita reforzar el camino que llevan andando desde hace tiempo, con respeto, con leyes, con acciones, con amor. Entonces es una belleza ser parte de esto, es maravilloso.

"No nos para nadie y seguimos marchando y seguimos uniéndonos y llenando la vida de colores, no viendo las cosas blanco y negro. Todos somos uno, somos un ser, un alma, que lo único que queremos es vivir en paz, en armonía", expresó la cantante en entrevista telefónica.

La mexicana, quien lanza este viernes su canción "Estoy Soltera" al lado de Leslie Shaw y Farina, sostuvo que la defensa de la libertad a lo largo de su trayectoria no es sino producto de la fidelidad a sí misma y de la búsqueda de la felicidad.

"Creo que el ser humano está en esta tierra para vivir con plenitud, para ser feliz, para hacer todas las cosas posibles y lograr todos sus sueños y objetivos, todo lo que uno lleva en el corazón y en el alma.

"Y creo que todo eso lo he reflejado a lo largo de mi discografía, de mi carrera, he tenido esa fortuna de cantarle al amor en todas sus formas y a la vida en diferentes facetas, en distintos géneros, desde el romanticismo hasta el pop, desde lo sexy hasta lo divertido. He pasado por todo y se ve tanto en mis videos, como en mis colaboraciones", subrayó.

Para la intérprete de "A Quién le Importa" es trabajo de cada uno romper con los estereotipos aprendidos y apoyar para generar una sociedad libre de prejuicios.

"Es un clavado interno que uno tiene que hacer, tienes que analizar de dónde vienes, uno nace virgen sin ningún tabú, sin ninguna predilección por la piel, por la preferencia sexual, emocional.

"Naces libre y empiezas a viciarte un poco por la sociedad, la familia, las religiones, la escuela, la política. Está en cada uno de nosotros desprenderse de esos patrones de conducta, para mejorar", manifestó.

Y qué mejor, dijo, que llevar estas ideas y su trabajo a nuevas generaciones: Acaba de lanzar el segundo volumen de su disco Viva Kids y ya tiene su canal en YouTube Thalía Viva Kids, donde sube música y contenido creado específicamente para niños.