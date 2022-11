Abordará bioserie de Gloria Trevi vivencias de otras mujeres

CDMX.- Ellas Soy Yo es la bioserie de Gloria Trevi, pero no sólo contará su historia y visión, sino que también se guiará por las vivencias de mujeres que sufrieron abusos a la par de ella.

La productora Carla Estrada dijo que se tomó más de un año para hablar con Trevi y con distintas personas cuyas vidas se relacionaron con la de la cantante. Por ello, al tocar temas como la trata y el abuso de menores, se les tomó en consideración para no invisibilizarlas.

"Esta historia se puede contar desde muchas aristas, pero la que nosotros queremos es de las pinceladas de los ojos de Gloria y tres chicas más. Ellas también nos cuentan la historia, no nada más Gloria. A través de esos testimonios escribimos", destacó la productora.

"No nos damos cuenta de lo que le está pasando a alguien que enjuiciamos, criticamos y sobajamos, a estas personas que no pueden salir de un círculo vicioso. Ellas, más allá de necesitar que los juzguemos, necesitan una mano que los apoye y que los ayude".

Estrada, que también estuvo a cargo de las bioseries de Silvia Pinal y Joan Sebastian, adelantó que todo se contará en 50 capítulos en los que no rehuirá a ningún tema.

"Serán tratados conforme fueron contados. Fueron año y cacho que hemos estado con entrevistas con mucha investigación y eso es lo que ha hecho que podamos tener un guion actualmente", aseveró.

Incluso dijo que ya ha tenido acercamientos con Mary Boquitas, quien ya habla con sus abogados para saber si podrá darle una entrevista en el futuro.

Arranca el rodaje de forma oficial

Este lunes comenzaron las filmaciones del programa en una casa en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, pero el rodaje también se llevará a cabo en Monterrey, Guadalajara, León y Chihuahua; así como en Brasil, Argentina, Chile y España.

Antes de grabar, la producción realizó una misa en el inmueble para bendecir el proyecto, a la cual se presentó Gloria Trevi de forma virtual.

"Es muy emocionante para mí que se haga esto con la ayuda y con las manos de Dios. Es algo que está hecho desde el corazón, desde el amor y con toda la intención de poder ayudar a muchísima gente", expresó la cantante.

Se tiene contemplado que cinco actrices den vida a la intérprete de "Todos Me Miran". La que estuvo en el claquetazo fue Regina Villaverde, quien se enteró del casting por televisión y debuta como actriz con este papel.

"Tengo 17 años. No conocía mucho de su vida, pero claro que la conocía a ella y muchas de sus canciones. Muchísimas cosas (me han impactado). No ha sido nada fácil su vida, ha sido un reto para mí tomar este papel y representarlo", compartió Villaverde.

Aunque el proyecto ya arrancó, no todos los detalles están cerrados, pues Carla Estrada dijo que no tiene confirmadas a todas las actrices que darán vida a la cantante. Tampoco ratificó el rumor de que el papel ya ha sido asignado a la venezolana Scarlet Gruber.

"Todavía no estamos decididos, Televisa todavía no me confirma", dijo cuando se le preguntó al respecto.

"Tenemos a muchas personas que también hicieron casting, igual que muchas actrices profesionales las cuales todas eran dignas de representar a Gloria. Sólo va a haber una. Será la que se ajuste con tiempo, dinero, esfuerzo y parecido".

Para dar el claquetazo inicial, la producción contó con la compañía del primer actor Ignacio López Tarso, a quien Estrada le prometió un papel dentro de la serie.

Se tiene previsto que Ellas Soy Yo estrene en agosto del próximo año por Las Estrellas.