Abordará Grey’s Anatomy la pandemia de Covid-19

Estados Unidos.- En base a information publicada por la revista People, la productor ejecutivo de Grey’s Anatomy, Krista Vernon, reveló que el drama médico abordará la crisis mundial de coronavirus en la temporada 17.

“Vamos a abordar esta pandemia con seguridad”, afirmó la productora ejecutiva y agregó, “no hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas”.

Son 16 temporadas exitosas las que sustentan a esta serie médica.

Durante el panel “Quarantreamig: Comfort TV That Keep Us Going”, al que asistió Vernon junto con las estrellas de la serie Chandra Wilson, quien interpreta a la doctora Miranda Bailey y Kevin McKidd, quién da vida al doctor Owen Hunt, ella explicó que los escritores han recibido asesoras por médicos reales para abordar el tema profesionalmente.

Siempre hubo historias médicas, pero ahora es distinto

“Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historiase generalmente nos cuentan sus historias más divertidas o más locas”, explicó Vernoff sobre el proceso de escritura del programa.

Este año escuchar las historias del médico fue diferente, “Se ha sentido más cómo terapia”, dice ella en la entrevista del panel. “Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratan de no llorar, están pálidos y hablan de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados”.

"Esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen [Hunt], es que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están", se burla de la historia.

Vernoff continúa diciendo que si bien ha sido "realmente doloroso" escuchar historias tan trágicas, es importante que se compartan.

"Siento que nuestro programa tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias", dice ella. "Nuestras conversaciones han sido constantemente sobre cómo mantenemos vivo el humor y el romance mientras contamos estas historias realmente dolorosas".

Y mientras los productores y escritores de Grey están trabajando arduamente para crear la próxima temporada, los fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver que estas historias cobran vida ya que el rodaje de la temporada 17 del programa sigue pospuesto debido a la pandemia.

Fuente: www.elimparcial.com