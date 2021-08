Abraza Andrea Meza sus 27 años con orgullo

Ciudad de México.- Con el título de Miss Universo 2020, una reunión familiar en Nueva York, llena de proyectos, saludable y enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, Alma Andrea Meza llega a los 27 años.

"Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos.

"Jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años; creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida", compartió en entrevista exclusiva.

Grupo REFORMA se sumó a las celebraciones de la reina de belleza con un pastel vegano certificado y al ritmo de las mañanitas, que ella también entonó. Sonrió, se conmovió, se emocionó y se ilusionó.

Para su aniversario, la organización para la que labora le dio la opción de viajar esta semana a su natal Chihuahua, para estar con sus seres queridos; sin embargo, la modelo prefirió que ellos fueran a visitarla a Estados Unidos.

"Se me hizo mejor que ellos vinieran. Viene mi familia, mis amigos, es mi único cumpleaños como Miss Universo y ¡es en Nueva York! Tendremos estos días y el fin de semana para divertirnos, ¡será inolvidable!".

Sonriente y conversadora, la egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ingeniería en Software rememora algunas celebraciones pasadas, en las que sus allegados y los mariachis no faltaron.

"Como soy de familia grandísima, por parte de mi mamá y mi papá, más mis amigos, siempre han sido (sus festejos con) piñata, pastel, una discada (platillo popular en el norte del País), una carne asada, una taquiza y eso sí, los mariachis no pueden faltar.

"El cumple que más recuerdo es el de mis 22, hice una fiesta en la granja de mis abuelos e invité a todos los de la facultad. Éramos muchísimos, (fue) impresionante", compartió Meza, quien disfruta del verano, el calor y las vacaciones de esta temporada.

Recordó que hace un año aún residía en Jardines del Sol, Guadalajara, en donde se preparó para los certámenes de belleza y aprendió el significado de la independencia.

"Fue muy raro por la pandemia, y un amigo nos llevó a su casa de descanso y la pasamos muy bien. Ahí comprobé que hay amigos que son la extensión de la familia, si no, me la habría pasado sola.

"En Guadalajara fue donde aprendí lo que es ser independiente. Pasé una buena temporada sin trabajo y me acuerdo que para mi primer mes de renta y los gastos, no alcanzaba. Conocí a grandes amigos, mis últimos tres años estuvieron ahí y pasé cumpleaños muy lindos", dijo Meza, quien considera que los mejores obsequios son las llamadas, mensajes positivos y la compañía de sus seres queridos.

La aspirante a cantante, quien comparte condominio en la Gran Manzana con Miss USA, Anya Branch, mencionó que su peor cumpleaños coincidió con la fiesta de novatos de su universidad: invitó al chico que le gustaba y le dijo que no iría, al final, él asistió con otra.

Tras sus actividades del día, la mexicana se dio tiempo para degustar, junto con su equipo de trabajo de Miss Universo, el pastel que le llevamos.