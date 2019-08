Abrazan famosos causa migrante

Ciudad de México.- Muchos famosos que externan su preocupación por la situación migratoria que viven muchos latinos, sin embargo, pocos realmente están comprometidos con la causa y, a través de acciones altruistas, buscan un cambio.

Ejemplo de ello son actrices como Vanessa Bauche, fiel creyente de que los ataques de violencia hacia los inmigrantes pueden disminuir.

Al desarrollar con su productora una serie titulada Migrantes, se vinculó con la organización América Sin Muros, encargada de brindar oportunidades de capacitación y enlaces laborales a personas deportadas de Estados Unidos.

"Lo que queremos es que la sociedad entienda que separar a las familias es destruirnos, todos por naturaleza somos migrantes. Si los crímenes de odio son antecedidos por discursos de odio, ¿qué pasaría si esparcimos discursos de empatía, unidad, justicia, bondad?", afirmó Bauche en entrevista.

Bauche también es cofundadora de la multiplataforma Si Todos Nos Amamos, un catálogo de fundaciones que transparentará las actividades de cada una.

Otra actriz que respalda a los sectores más vulnerables es Maya Zapata, quien, a través de su campaña "Origen Desigual", promovida por OXFAM, busca demostrar que el éxito de la gente no debe de depender del origen étnico o racial.

"Una de las intenciones con esto es reconocer que tenemos un problema cuando del color de la piel y origen se trata. Hay naciones que están en guerra por ser fieles a sus creencias y eso hay que cambiarlo.

"Por eso, nuestro trabajo es abrir la discusión afuera, no sólo dentro de las pantallas y la ficción (con películas) sino también promoviendo un espacio de discusión mediante conferencias. Tengo un proyecto de eso que próximamente lanzaré", adelantó Zapata.

Hay figuras que, aunque no totalmente involucradas con alguna organización, inculcan una mejora por medio de su trabajo

Gael García Bernal hizo mancuerna hace unos años con Amnistía Internacional para crear documentales sobre la migración.

Y, más recientemente, Cristina Rodlo con su serie The Terror: Infamy, que recuerda cuando en los 40, migrantes japoneses fueron mandados a campos de concentración en Estados Unidos.

"Creo que el secreto es detener la discriminación, eliminar los muros. Cuando el ser humano entienda que somos una misma raza, no importa de dónde seas, todos somos iguales, ese día la historia va a cambiar.

"Todo mejorará cuando entendamos que lo que le haga al otro, me afecta también a mí", dijo Rodlo.

Un problema que duele a todos

Es por eso que figuras internacionales también apoyan a migrantes.

Eva Longoria, por ejemplo, asiste a mujeres latinas en Estados Unidos mediante su fundación homónima, y Shakira con Fundación Pies Descalzos, enfocada en la educación de los niños latinoamericanos.

Ricky Martin se alió en 2006 con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la campaña Llama y Vive que concientiza sobre la trata de personas en América Latina.

Amber Heard y Zoe Saldana, a quienes se les ha visto en albergues de migrantes en Tijuana, también externan su deseo de que el la crisis de los migrantes finalice.

"Deseo que todo se maneje con compasión porque en realidad cuando hay niños y mujeres que se encuentran con pocos recursos y buscando mejores oportunidades para su familia, lo más recomendable que hay que tener es, primordialmente, compasión, antes de emitir un juicio", dijo Saldana.