Abre Gael García diálogo sobre temas que aquejan a la CDMX

Ciudad de México.- La amplia experiencia de Gael García Bernal en el cine le ha permitido al actor, productor y director explorar y combinar sus pasiones con las problemáticas que lo agobian día con día.

Prueba de ello es El Tema, una serie de cortometrajes documentales en las que el astro de Amores Perros aborda la crisis climática en la Ciudad de México.

"Es como traer de vuelta la charla de que el viaje artístico no está peleado con el desarrollo personal y político. Me encanta el hecho de poder experimentar cosas, de poder utilizar el cine como una extensión de una expresión más genuina", contó García, de 43 años, en entrevista.

Desde la capital del país, el actor de Y Tu Mamá También, junto a Yásnaya Aguilar, escritora y lingüista, conversan sobre la crisis desde el centro del sistema, desde su historia y las necesidades de cambio que la Ciudad exige.

"Lo que me encontré fue una inmensidad de aristas para poderlo tratar. Lo que más me vuela la cabeza de esta experiencia son las historias que rompen con los paradigmas de la 'ciudad monstruo'", comentó Pablo Montaño, guionista de la serie.

En cada uno de los seis cortometrajes se expondrán la calidad y las condiciones en los que se encuentra el Agua, Aire, Energía, Movilidad, Residuos y Alimentos, en lugares como Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Naucalpan, entre otros.

Cuatro episodios ya están disponibles en el canal oficial de YouTube de La Corriente del Golfo; los otros dos verán la luz este jueves.

"No hay tanto mensaje, nos gustaría dejar más preguntas que respuestas. El espíritu de los cortometrajes es invitarnos a que nos unamos, a que hablemos del tema, a que platiquemos de la escala más pequeña, con la familia, la comunidad.

"Para mí fue importantísimo haberme involucrado aún más, fuera de mis angustias personales, en estos temas. Quiero seguir sublimando las inquietudes, quiero seguir siendo parte de esa sensación de futuro que da el hablar de todo esto", confesó el protagonista de Rudo y Cursi.

Para el actor de Hombre Lobo Por La Noche resulta difícil separar su carrera como intérprete con su ganas de seguir luchando por causas sociales.

"Es difícil divorciar una cosa de otra, no puedo ver esta actividad algo ajeno a lo que puntualmente hago en la vida y a lo que me dedico.

"Extrañamente no las separo, son oportunidades bonitas que se dan y todas tienen su poética. Ojalá el día que esté haciendo algo que no me guste tenga la entereza de dejar de hacerlo, pero la verdad es que lo veo todo pegado, todo como uno solo", aseguró.

'No me parece que hagan suficiente'

Gael García prefiere no ahondar en temas políticos, y como la preocupación por el medio ambiente también corresponde al Gobierno, cede la palabra a Montaño, también productor y maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la University College London.

"No me parece que hagan suficiente. No hay proyecto político que sobreviva a las consecuencias que se pueden venir con el cambio del clima.

"Hay que atrevernos a soñar que la Ciudad de México puede tener otra conformación, que puede tener energía que no viene del combustible que contamina y mata a su población. Cuando planteamos la política pública y la discusión climática desde lo posible, la crisis deja de volverse un tema abrumante", sentenció.