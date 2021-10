Abren Los Beatles cuenta oficial en TikTok

Tomada de internet / The Beatles

Ciudad de México— Es un hecho que TikTok llegó para dominar el mundo y conquistar a millones de personas, incluido un cuarteto de leyendas musicales que ya cuentan con su propia cuenta oficial en la red social: Los Beatles.

En un aparente intento de contagiar a la Generación Z con la música del cuarteto de Liverpool, es que se creó @TheBeatles, cuenta que ha acumulado más de 180 mil seguidores desde su creación el viernes.

El perfil oficial de los músicos se lanzó como promoción para el documental de Disney+ Get Back, así como para el álbum remezclado Let It Be, lanzado recientemente, informó Variety.

Al igual que con otras cuentas de artistas tradicionales, los TikTokers ahora podrán incluir en sus videos 36 de las canciones más icónicas de Los Beatles, incluidas "Let It Be", "Hey Jude" y "Eleanor Rigby".

El perfil también incluye temas especiales, como el dueto de John Lennon y Paul McCartney, "I've Got A Feeling", y "I Me Mine", la última canción que los rockeros grabaron como banda.

Junto con las canciones clásicas, se informa que la cuenta incluirá clips exclusivos detrás de escena de las sesiones de "Let It Be", la base del documental Get Back, de Peter Jackson, según Variety. También habrá un análisis a profundidad de canciones específicas, con entrevistas con McCartney y Ringo Starr.

Sin embargo, no es la primera vez que el cuarteto toca TikTok: el difunto John Lennon hizo su debut oficial póstumo en la plataforma el mes pasado, a tiempo para su 70 cumpleaños, el 9 de octubre, y Paul McCartney se unió en diciembre de 2020. Mientras tanto, Ringo Starr se inscribió en julio, celebrando su cumpleaños, y el perfil póstumo del difunto George Harrison, se abrió en agosto pasado.