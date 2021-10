Abundarán dragones

‘House of the Dragon’ precuela de ‘Juego de Tronos’ llega a la pantalla chica a principios del próximo año y mostrará a los espectadores cómo eran los tiempos en que los Targaryen reinaban en Poniente, tal y como adelanta su primer teaser.

La serie se basa en la novela 'Fuego y sangre' de e George R. R. Martin, está dividida en dos entregas; la primera se publicó en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda.

Ayer HBO Max ha dado un pequeño adelanto sobre lo que será la nueva ficción.

El tráiler revela importante información sobre lo que se podrá ver en “House of the Dragon”, por ejemplo, la historia estará ambientada 200 años la caída del trono de hierro en “Game of Thrones” y se enfocará en la Casa Targaryen, la cual llegó al poder, como ellos mismos aseguran, gracias a los dragones.

En la primera parte del avance se escucha la voz del príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), que dice “Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes, sino los dragones”. Luego continúa con fragmentos de varias peleas.

“House of the Dragon” fue confirmada hace un par de años como primer spin-off de “Game of Thrones”

Conoceremos la historia de Viserys, que tiene que asumir un difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

La historia

La acción de 'House of the Dragon' transcurre 300 años antes de los hechos narrados en 'Juego de Tronos'. En ella se nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen. En concreto, nos contará la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

Viserys es una persona decente y amable, pero eso no es algo que necesariamente le vaya a servir para convertirse en un gran rey. De hecho, es más probable que suceda justo lo contrario...

Para tu información

-Cuenta la historia de la Casa Targaryen

-El guion de piloto que consiguió el visto bueno de HBO fue escrito por Condal

-La serie que tendrá 10 episodios

-Comenzó su producción en abril con planes para un lanzamiento en 2022

Elenco

-Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen

- Cooke interpreta a Alicent Hightower,

-D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen

-Smith como el Príncipe Daemon Targaryen

-Toussaint como Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente de Mar, quien se convierte en Mano de la Reina Rhaenyra Targaryen durante la Danza del Dragones