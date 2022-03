Academia mintió sobre el caso de Will Smith

Reforma

Ciudad de México.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no habría pedido a Will Smith que abandonara la ceremonia del Óscar tras incidente violento, así lo aseguran fuentes cercanas a TMZ.

De acuerdo a su testimonio, luego de que el protagonista de Rey Richard: Una Familia Ganadora abofeteó a Chris Rock, funcionarios de la Academia y representantes de Smith conversaron detrás del escenario sobre lo que había sucedido.

"Se nos dice que hubo una división entre los funcionarios... algunos querían que lo expulsaran, pero otros no.

"Hubo varias discusiones durante varios cortes comerciales, pero nunca llegaron a un consenso", señalaron las fuentes.

A pesar de la polémica, Will Packer, productor de los Óscar, se acercó a Will Smith y le dijo: "No queremos que te vayas", afirmaron.

Minutos después de lo acontecido, Smith recibió su premio a Mejor Actor por interpretar al reconocido tenista Richard Williams.

Estas declaraciones contradicen a lo que la Academia dio a conocer el miércoles en un comunicado, en el que aseguraban que invitaron al actor a salir del lugar, pero él fue quien se negó.

"Nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que dejara la ceremonia y se negó, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de forma diferente", dio a conocer el escrito.