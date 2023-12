Acecha la muerte a la familia del cantante Nick Carter

/ Con el sorpresivo deceso de Bobbie Jean (der., abajo) a los 41 años, a la familia Carter sólo les sobreviven dos de cinco hijos: Nick (izq., arriba) y Angel (izq., abajo)

CDMX.- Con la muerte de su hija Bobbie Jean Carter, confirmada el sábado a TMZ, la matriarca de la familia, Jane, resaltó que necesitaba tiempo para procesar, por tercera vez, la muerte de uno de sus hijos.

La tragedia ha marcado a la familia de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys: de los cinco hermanos que eran, sólo sobreviven él y su hermana gemela, Angel Carter Conrad.

Bobbie Jean tenía 41 años y las causas de su deceso aún no han sido difundidas. Fuentes cercanas al clan dijeron a People que los Carter creían que había sido por un paro cardíaco.

Al despedir a su hermana en una publicación de Instagram, Angel remarcó la importancia de cuidar la salud mental infantil. El propio Nick hizo referencia en su autobiografía "Facing the Music And Living To Talk About It", publicada en 2013, que su familia era disfuncional.

"La vida no fue justa para ti. A veces se siente como si no hubieras tenido una oportunidad, sin importar qué. Experimentar inocencia en lugar de estar agobiado por traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para los niños. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú terminaron en las circunstancias que lo hicieron.

"Comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra infancia y lamento que no hayas tenido la oportunidad de una vida mejor. Tenemos que romper barreras, reducir los estigmas por una sociedad donde buscar apoyo para la salud mental se reciba con comprensión y aliento", escribió Angel.

Bobbie Jean Carter fue detenida por presunto robo en Florida apenas en junio de este año. De acuerdo a un informe obtenido por TMZ, durante la detención se le encontró fentanilo y ella amenazó con suicidarse, por lo que las autoridades la mantuvieron bajo vigilancia.

La mujer de 41 años cobró fama por el programa House of Carters y optó por hablar públicamente de sus problemas de adicción. Con su deceso dejó huérfana a su hija de ocho años, Bella.

"Por muy profundamente que un padre sienta la pérdida de un hijo, el sufrimiento de un niño pequeño por la pérdida de un padre debe ser mucho mayor. Pido que oren por mi preciosa nieta Bella, de ocho años, quien anteriormente perdió a su padre y ahora también se queda sin su madre", dijo Jane Carter a TMZ.

En noviembre del año pasado, el cantante y rapero Aaron Carter, de 34 años, fue encontrado sin vida en la bañera de su casa. Las autoridades californianas determinaron que tuvo un ahogamiento accidental tras consumir sedantes, incluidos gas comprimido.

En enero de 2012, Leslie Carter murió a los 25 años. Reportes médicos citados por People indicaron que la causa de su fallecimiento fue por una aparente sobredosis y en su hogar fueron encontrados medicamentos recetados.

Pierden la vida

Nombre: Leslie

Edad: 25 años

Año: 2012

Aaron

34

2022

Bobbie Jean

41

2023