Aclara Mayer señalamientos de Anabel Hernández que lo vinculan con narcos

Agencia Reforma / Sergio Mayer explica porque no contestó a Anabel Hernández

Guadalajara, Jalisco.- Sergio Mayer ingresó al mundo literario con la publicación de su libro "Entre el Infierno y el Éxito", el cual estrenó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

De acuerdo con el actor y político, su obra es un relato biográfico en el que comparte experiencias, desafíos y triunfos, pero también respuestas a los señalamientos hechos por la periodista Anabel Hernández, quien lo ha vinculado con figuras del narcotráfico como Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" y Arturo Beltrán Leyva en sus publicaciones.

"Yo nunca le quise dar réplica a ella (Hernández) porque lo que ella quería era vender libros, además, de nada sirve dar réplica a un medio y que lo retomen como ellos quieran. No es lo mismo que tú lo expreses con tu puño y letra. Hago una pequeña analogía de lo que Anabel hace como escritora y lo que yo hice como productor, que justifica las cosas y hace ver que ella y yo no somos diferentes en nada.

"Es importante que la gente lea el libro y analice desde ese punto de vista. Ella (Anabel) ya dijo que lleva 18 años investigándome y aquí estoy sentado esperando a que me demuestre con algún hecho o algún elemento, no con un libro de fantasía. Yo podría escribir cosas también de ella diciendo que un testigo me lo dijo y así nos la llevamos, pero ella hace muy bien su trabajo, hace muy bien lo que le gusta hacer", compartió Mayer en entrevista.

Ante la pregunta del por qué esperó tanto tiempo para abordar formalmente el tema, el también ex diputado, ex modelo y ex cantante respondió: "Porque yo decido a qué ring subirme y en qué momento hacerlo".

"No es cuando los demás quieren. Siempre la gente quiere que yo me suba a sus peleas, pero yo las escojo", apuntó.

El proceso para dar forma a "Entre el Infierno y el Éxito" no fue el más sencillo para Mayer, pues éste implicó consultar a sus allegados para recordar algunos temas, pues el actor señaló que no tiene buena memoria.

"Me tomó aproximadamente un año poder terminar el libro, tuve muchos lapsos y episodios en los que no tenía nada que decir, no me acordaba. Yo tengo un problema grave porque se me olvidan las cosas. Consulté a gente cercana, a mis padres y hermanos para recordar y así fui sacando algunas anécdotas e historias.

"La experiencia de hacer el libro fue un poco de catarsis porque yo no soy de vivir en el pasado, yo vivo en el presente, ni siquiera pienso en el futuro. Me gustaría disfrutar el presente porque el futuro es incierto y el pasado no podemos hacer nada por cambiarlo, pero para escribir era fundamental hacer el recorrido".

A través de 16 capítulos Sergio Mayer también se abre sobre el amor que siente por su familia, los problemas que ha tenido que solucionar con sus hijos y el vínculo que ha construido con Issabela Camil, su actual esposa.

"Todo lo que vieron en La Casa de los Famosos es lo que plasmo en el libro: la congruencia, la lealtad, los amigos, la disciplina. Todo lo que yo hablo en mi libro es justamente la persona que vieron dentro del reality show", agregó el mexicano, quien desea continuar en la política y no descarta lanzar otro libro que profundice en alguno de los capítulos que recién lanzó.

"Entre el Infierno y el Éxito" está disponible en el stand de Océano, editorial que lo publicó.