Actor de Prison Break revela que tiene autismo

Reforma

Ciudad de México.- Wentworth Miller, reveló a través de Instagram que hace un año fue diagnosticado con autismo, noticia que no tomó por sorpresa, pues sospechaba algo.

"Este otoño se cumple 1 año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido por un autodiagnóstico. Seguido por un diagnóstico formal", escribió. "En mi opinión, soy un hombre de mediana edad. No un niño de 5 años".

El actor de Prison Break, con 49 años de edad, señaló que tener autismo no es algo que cambiaría de sí mismo, pues es fundamental en él y forma parte de todo lo que ha logrado en su carrera.

Con su diagnóstico oficial, Wentworth manifestó que mientras compartía su propia experiencia no iba a hablar sobre la conciencia del autismo debido a que no sabe lo suficiente sobre el tema.

"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de convertirme en una voz fuerte y mal informada en la sala. La comunidad #autista ha sido históricamente discutida. No deseo hacer más daño. Sólo para levantar la mano y decir: 'Estoy aquí. He estado (sin darme cuenta)'".

Seguidores del actor reaccionaron de manera positiva y entre ellos uno compartió su experiencia similar, agradeciendo a Miller su franqueza.

"Gracias por esto. Recibí mi diagnóstico de autismo a los 30 años, y fue un regalo peculiar, de verdad. Tu voz, sobre esto, es tan reconfortante. Tan, tan reconfortante".