Actriz argentina celebra la acusación a colega que la violó

Buenos Aires.- La actriz argentina que acusó a un colega de haberla violado en Nicaragua, lo que destapó la olla de los casos de supuestos abusos en el ámbito artístico, celebró el jueves que la fiscalía nicaragüense haya imputado a su presunto abusador.

Soy una afortunada. Es un logro que la justicia se haya expedido de esta manera, sabíamos que eran muy pocas las posibilidades”, dijo Thelma Fardin al evaluar en una rueda de prensa la decisión de la fiscalía especializada en violencia de género nicaragüense que la víspera acusó formalmente al actor argentino Juan Darthés de violación agravada y ordenó su captura.

Fardin, su abogada y el colectivo Actrices Argentinas -que promueve las denuncias contra la violencia machista- indicaron que en los próximos días un juzgado de Managua deberá resolver si confirma el pedido de captura internacional de Darthés, quien ha trasladado su residencia a Brasil y tiene nacionalidad brasileña.

Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, señaló que el juzgado nicaragüense podría pedir la extradición de Darthés pero aclaró que “no hay extradición entre Brasil y Nicaragua” por lo que si ese país se niega a entregar al actor “por un principio constitucional, tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción (brasileña)”.

Darthés ha negado los dichos de la joven y afirmó que ella intentó seducirlo en su habitación del hotel y él la rechazó.

Fardin señaló que su caso es excepcional ya que “el 97% por ciento de las denuncias por abuso sexual no prosperan y sólo el 1% obtiene condena” y destacó el hecho de que su experiencia se transformara en un disparador para que muchas mujeres se animen a denunciar sus casos.

A fines de 2018 Actrices Argentinas acompañaron la denuncia de la artista. Fardin relató en una conferencia de prensa los detalles del presunto ultraje que había sufrido diez años antes cuando tenía 16 años, en manos de Darthés, de 45, en la habitación de un hotel en Managua mientras ambos participaban en una gira para promocionar la serie de televisión “Patito feo”.

La actriz radicó la denuncia ante la justicia nicaragüense luego de hacer pública la supuesta violación en un acto en el que decenas de actrices cuestionaron el abuso del poder machista en la industria del espectáculo en una suerte de reproducción del movimiento “MeToo”, nacido en Estados Unidos en 2017 a partir de las denuncias de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

Otras tres actrices denunciaron poco tiempo después que habían sufrido supuestos acosos o abusos por parte de Darthés. A ello se sumó una serie de denuncias del mismo tenor contra distintos hombres por parte de modelos, presentadoras de televisión, periodistas, estudiantes, una empleada del Senado y una maquilladora de un centro cultural de Buenos Aires.

Varias denuncias son investigadas por la justicia. Otros hechos relatados no han llegado a los estrados judiciales porque las denunciantes no precisaron los nombres de sus victimarios ya que dicen no sentirse todavía preparadas para hacerlo.

Además se multiplicaron los pedidos de ayuda a las líneas de denuncia de violencia de género y a organizaciones especializadas en la temática de Argentina.

Según una encuesta del sindicato de actores argentinos difundida en 2018, el 66% de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso o abuso sexual en ejercicio de la profesión.