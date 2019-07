Actriz sugiere 'Humanos de negro' para ser más inclusivos

Ciudad de México





Aunque hasta hace pocos años el tema de la 'inclusión' era casi ignorado, hoy en día se encuentra en su apogeo.

Según Naciones Unidas, la inclusión de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres, niñas y niños”.

Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida.

Pensando en esto, Tessa Thompson, la protagonista de la nueva cinta de 'Hombre de negro' sugirió que 'Humanos de negro' sería una mejor opción para el título de la película.

Esta vez son ella y Chris Hemsworth los agentes encargados de salvar al mundo, desde la sede en Londres.

La película ya no sólo tiene hombres trabajando en la organización, ahora también incluye mujeres.

Presenté algunas ideas como People in Black (Gente de negro) y Humans in Black (Humanos de negro). Creo que podemos cambiar el nombre en algún momento y espero que podamos llegar a un contexto en el que no sea notable cuando las mujeres protagonizan estas películas, y creo que un filme como este nos ayuda a llegar allí”, dijo Tessa Thompson.

Aunque tuvo buena promoción, no ha recibido el éxito en taquilla que tenía cuando Will Smith las protagonizaba.