Actuará Guillermo del Toro en la serie de comedia Barry

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La carrera de Guillermo del Toro ha estado detrás de las cámaras, pero para la serie de comedia Barry hizo una excepción y decidió ponerse frente a ellas.

El cineasta mexicano, autor de filmes como Pinocho y La Forma del Agua, aparecerá en el tercer episodio de la cuarta y última temporada de la producción protagonizada y dirigida por Bill Hader.

"Podemos decir que Guillermo del Toro está en el tercer capítulo, y él es muy divertido. Hizo un gran trabajo y trajo su propio bastón, lo que es genial. Teníamos dos aproximaciones al personaje, y ambas eran realmente interesantes. Él trajo a su maravillosa esposa, Kim Morgan, con él, eso fue realmente dulce", dijo Hader en entrevista con Deadline.

Barry, cuyo último arco narrativo estrenó el domingo por HBO Max, es una historia plagada de humor negro sobre un asesino a sueldo (Hader) que quiere reinventar su vida ahora como actor.

Todavía es un misterio cuál es el papel que encarnará el tapatío en la trama.

Sólo se sabe que interpreta a "Toro", un criminal que lleva un bastón, y para el cual el cineasta eligió su propio vestuario.

"Sobre cómo llegó a la serie, de hecho, él dijo: 'Amaría estar en Barry'. Entonces, escribí un personaje para él", explicó Hader, quien esta temporada

En su cuenta de Twitter, Del Toro ha expresado varias veces su admiración tanto por Hader como por la producción, que ha ganado nueve premios Emmy.

El realizador ha prestado su voz a personajes de proyectos ajenos anteriormente, como El Gato con Botas y Los Simpson, y ha aparecido como actor en la serie It's Always Sunny in Philadelphia.

Hader relató que las risas y las bromas abundaron durante el tiempo en que Del Toro estuvo en el set.

"Soy amigo de Guillermo y también de Alfonso Cuarón, y Alfonso me escribía por mensaje: 'Guillermo dice que no sabes cómo dirigir'. Se la pasaban bromeando comigo mientras rodaba", recordó Hader.