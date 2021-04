Acusa a Enrique Guzmán de 'manosearla'

Ciudad de México.- La cantante Frida Sofía reveló un turbio suceso de su pasado: dijo que su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, la tocó indebidamente en sus partes íntimas desde que tenía 5 años.

En una entrevista que dio a un programa de televisión de difusión nacional, la intérprete de "Ándale" contó que sentía mucho asco al recordar los momentos que vivió con Enrique.

"Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", contó la famosa, visiblemente afectada.

"Me manoseó. Desde los cinco (años)".

La hija de Alejandra Guzmán indicó que no le había comentado a nadie lo que había vivido hasta esa entrevista, para el programa De Primera Mano, y que cada vez que su abuelo decía comentarios negativos sobre ella en los medios, se sentía molesta porque recordaba lo que dijo haber sufrido.

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita te dicen: 'Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere', y pues a esa edad no tienes ni idea", añadió.

"No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal. Y qué asco, pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: 'Entonces, ¿yo estoy enferma? ¿O qué onda?'".

La celebridad también dijo que pasó situaciones similares con hombres con los que su madre se veía de vez en cuando en algún hotel, y que esos sucesos le habían hecho sentirse frustrada.

Momentos más tarde, Enrique reaccionó a los comentarios de su nieta a través de Twitter.

"Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo, un hombre que que me conoce perfectamente", escribió.

El intérprete de "Cien Kilos de Barro" fue criticado por varios seguidores en la red social, en cuyos comentarios lo tacharon de machista, abusador, mentiroso y asqueroso, aunque también hubo fanáticos que salieron a defenderlo.

"¡Viejo asqueroso, machista! Yo te creo @frida___sofi. NO ESTAS SOLA", escribió la usuaria @AUDM021.

"Yo dudo de las declaraciones de Frida. Yo contigo Enrique", respondió el internauta @zaine15gmailco.