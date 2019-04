Julión Álvarez continúa cosechando éxitos en sus presentaciones personales, pero aseguró que las acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos en su contra por supuesto "lavado de dinero", le siguen afectando.

Señaló que en algunos bancos no le aceptan sus cuentas, en los casinos no lo quieren recibir y en muchos otros lados sigue padeciendo discriminación, cuando hasta el momento no le han podido comprobar nada.