Acusa Justin Bieber a H&M de usar su imagen sin aprobación

Ciudad de México.- El cantante Justin Bieber arremetió contra la marca H&M por poner a la venta ropa con su imagen y arte conceptual de su gira Justice World Tour que, dijo, no había aprobado.

"La merch de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé", escribió Bieber en una historia de Instagram este lunes.

Como consencuencia de la falta de aprobación, el intérprete de "Love Yourself" le pidió a sus 270 millones de seguidores a no comprar las prendas que vende la marca.

Luego del mensaje del astro pop, la empresa envió un comunicado a medios donde menciona que si cuentan con la licencia que se requiere para vender los productos con la imagen del cantante.

"Al igual que con todos los demás productos con licencia y asociaciones, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados", dijo un portavoz de la empresa en un comunicado a Reuters.

La tienda online de la segunda mayor minorista de moda del mundo está ofreciendo prendas con fotos de Bieber o citas de sus canciones como el verso "I Miss You More Than Life" del tema "Ghost.

Las sudaderas y camisetas con la imagen de Bieber se venden en H&M por precios de entre los 449 hasta los 899 pesos.