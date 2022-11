Acusa Luis Estrada censura preventiva de '¡Que Viva México!'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La polarización exacerbada que llegó con el triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 inspiró a Luis Estrada para escribir ¡Que Viva México!, que es hasta ahora su película más ambiciosa, según palabras del propio director en entrevista con El Café de la Mañana.

Un día después de que Netflix puso en pausa su estreno en las salas de cine, el director célebre por La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta, quien a manera de "disclaimer" (de descargo) asegura que votó por el actual Mandatario y lo volvería a hacer, ve con preocupación la intolerancia que permea en la sociedad.

"La idea del guion era hacer una especie de microcosmos, un mural. Sí, un fresco igual al que Diego Rivera imaginó en 'Paseo Dominical en la Alameda', pero con personajes de la actualidad.

"Me dí a la tarea de imaginar esa familia monstruosa que se convirtiera en una especie de metáfora clara de lo que es nuestro País y nuestra sociedad en este tiempo y las muchas muchas guerras que se están viviendo", explicó Luis Estrada.

Acostumbrado al efecto de sus películas en la sociedad, los medios y el ambiente político, las cuales han sido objeto de intentos de censura, como ocurrió con La Ley de Herodes en 1999, o del retiro de apoyo financiero, como La Dictadura Perfecta por parte de Televisa, Estrada afirma que pese a todo, su nuevo filme será un éxito.

"A nadie le va a gustar, pero nadie va a permanecer indiferente a lo que la película cuenta. Y tú vas a decir: 'la película es una mierda y es larguísima', pero, no mames, lo que dicen de Adelantó que uno de los personajes es el propio Presidente.

Una producción llena de dificultades

El desacuerdo con Netflix no es la única dificultad que atravesó el también fundador de la casa productora Bandido Films, pues en un País donde no es posible hacer cine sin el apoyo del Estado, Luis Estrada enfrentó el rechazo de las instancias públicas.

"A mí me aplican la Ley de Herodes a cada rato", resalta. "Pues resulta que en este Gobierno dizque progresista, dizque de izquierda, cinco veces me rechazaron esta película, punto final. Pónganle la etiqueta que quieran: censura preventiva. No quiero jugar a eso. Yo sí me he enfrentado de veras a la censura, sobre todo con La Ley de Herodes", dijo Luis Estrada.

Estrada aplicó en dos ocasiones al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), antes conocido como FONCA, pero las autoridades le negaron el apoyo.

Esta situación levantó sospechas en el director, sin embargo decidió aplicar para acceder a financiamiento a través del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional (Eficine), el cual dijo "está en su peor momento".

La primera y la segunda vez, contó que el Imcine puso trabas como el no haber incluido su segundo nombre, Antonio, en uno de los formularios, o que uno de sus inversionistas tenía una multa por pagar sus impuestos de manera extemporánea.

"La tercera vez nada más me dicen, en boca de la directora, María Novaro: '¿Qué crees? Que tu proyecto lo rechazamos porque no reúne la calidad de los otros proyectos. Lo sentimos mucho, está rechazado'", explicó Luis Estrada.

Un largo trayecto a las pantallas

El elenco de la película tiene a actores como Ana de la Reguera, Ana Martín, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío y Damián Alcázar, quien ha tenido el papel protagónico en sus otros filmes.

De acuerdo con un reporte del Imcine, la película tenía autorizados 2 millones de pesos a través del Eficine en 2020. Los recursos eran aportados en su mayoría por Tenedora de Cines SA, operadora de Cinépolis. Pero, finalmente, Netflix la financió en su totalidad.

La filmación de ¡Que Viva México! transcurrió en una especie de luna de miel con Netflix, ya que, de acuerdo con Luis Estrada, la empresa respetó todas sus decisiones creativas.

El estreno de la película estaba previsto el 3 de noviembre pasado en un número limitado de salas y el 16 en la plataforma, pero la excepción que la empresa hizo con Bardo, de Alejandro González Iñárritu, para mantenerla siete semanas en cines como piden los empresarios, provocó la molestia de Estrada.

"Dije: 'A ver, yo sé que tengo un contrato, unas obligaciones, pero también en ese contrato dice que Netflix no hace excepciones y están haciendo una... quiero la misma'.

"Me dijeron: 'Luis, tú no eres Iñárritu, tú no tienes cinco Óscares, tú no has trabajado con Brad Pitt", relató Estrada.

Aunque parecía que la crisis terminaría en divorcio, de acuerdo con Luis Estrada, finalmente llegaron a un acuerdo para que sea el director quien busque por su cuenta un distribuidor para llevar ¡Que Viva México! a la mayor cantidad de salas posibles.

Ya después de su corrida comercial en la salas, el filme será estrenado en Netflix.

Retratos sexenales

En el pasado, Bandidos Films, empresa de Luis Estrada, había obtenido apoyos para la producción, a través del Foprocine, ahora Focine, y el Eficine, que permite a contribuyentes hacer aportaciones a proyectos cinematográficos.

Película: La Ley de Herodes (1999)

Sexenio: Ernesto Zedillo

Fuente de financiamiento: Foprocine

Monto otorgado (millones de pesos): 8.4

Película: Un Mundo Maravilloso (2006)

Sexenio: Vicente Fox

Fuente de financiamiento: Foprocine

Monto otorgado (millones de pesos): 7

Película: El Infierno (2010)

Sexenio: Felipe Calderón

Fuente de financiamiento: Foprocine y Eficine

Monto otorgado (millones de pesos): 10 y 10 (Televisa)

Película: La Dictadura Perfecta (2014)

Sexenio: Enrique Peña Nieto

Fuente de financiamiento: Eficine

Monto otorgado (millones de pesos): 20** (Televisa)

Película: ¡Que Viva México! (2022)

Sexenio: Andrés Manuel López Obrador

Fuente de financiamiento: Eficine

Monto otorgado (millones de pesos): 2* (Tenedora de Cines, operadora de Cinépolis aportó más)

**Televisa retiró el apoyo tras conocer el contenido del filme, según el director.

*La película fue financiada en su totalidad por Netflix.

Fuente: Imcine