Acusa Rachel Wood a Marilyn Manson de abuso sexual

Agencias

La actriz Evan Rachel Wood reveló en un post de Instagram que Marilyn Manson abusó de ella durante el curso de su relación de 2007 a 2010.

Wood primero habló sobre ser una sobreviviente de violación y violencia doméstica en 2016. Fue hasta este lunes que la protagonista de la serie Westworld decidió finalmente revelar el nombre de su abusador.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", escribió Wood en un comunicado publicado en Instagram y entregado poco antes a la revista Vanity Fair.

"Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", escribe la actriz, de 33 años.

La relación de Wood y Manson duró tres años, desde 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38, hasta 2010. Los dos se comprometieron en 2010, pero se separaron poco después.

"He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han encubierto, antes de que arruine más vidas.

"Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", puntualizó Wood en su escrito.

La actriz habló por primera vez sobre ser una sobreviviente de abuso en una entrevista con Rolling Stone en 2016, y en los últimos años, ha actuado como activista por esas causas.

En 2019, Wood ayudó a crear la Ley Phoenix, un proyecto de ley de California que extiende el estatuto de limitaciones en casos de violencia doméstica de tres años a cinco.

Cuando la estrella de A Través del Universo testificó ante el Senado de California en apoyo del proyecto de ley, dijo que su abusador "tuvo ataques de celos extremos, que a menudo resultaban en que arruinara nuestra casa, me acorralara en una habitación y me amenazara".

Para mostrar solidaridad con Wood, al menos otras cuatro mujeres han publicado sus acusaciones contra Manson este mismo lunes.

"Él (Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson) me atrajo con un 'bombardeo de amor', haciéndose pasar por el novio perfecto. Afirmando que fue simplemente incomprendido.

"Encantador, inteligente, divertido, carismático. Mientras me cortejaba, descubría que estaba torturando a otros. Al poco tiempo fui yo quien estaba siendo torturada", aseguró la modelo Sarah McNeilly en Instagram.

NME, Variety y otros medios extranjeros se pusieron en contacto con los representantes de Manson para obtener algún comentario. Sin embargo, el artista y su equipo se negaron enérgicamente a hablar al respecto.

En una entrevista de 2009 con Spin, Manson fue citado diciendo sobre Wood: "Todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo".

En respuesta el año pasado, el representante de Manson dijo que esas palabras eran "obviamente una entrevista a una estrella de rock teatral promocionando un nuevo disco, y no un relato fáctico".