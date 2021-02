Acusa Wood a Manson de racista y antisemita

Ciudad de México.- Evan Rachel Wood, quien hace unos días señaló a Marilyn Manson de haber abusado sistemáticamente de ella durante el tiempo que duró su relación, ahora lo acusa de racista y antisemita.

"Me llamaba judía de una manera despectiva. Dibujaba esvásticas sobre mi buró cuando estaba enojado conmigo", publicó la actriz en Instagram.

La protagonista de Westworld explicó que su madre es judía y que ella fue criada bajo la religión.

"Como mi madre se convirtió (al judaísmo) y no era descendiente de judíos, él (Manson) me decía cosas como: 'es mejor porque eso quiere decir que no tienes sangre judía'".

En sus redes sociales, Wood, de 33 años, publicó fotografías de algunos tatuajes del cantante que, aseguró, son símbolos nazis.

Sostuvo que el intérprete también se refería de manera negativa hacia las personas negras.

"Escuché la palabra con 'n' (nigger, insultó directo a los negros) una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de ti. Nunca estuve más asustada en mi vida", agregó Wood.

La nominada al Emmy reveló hace unos días que Brian Hugh Warner, nombre real de Manson, había abusado de ella y manipulado por años.

Desde entonces, por lo menos 11 mujeres han acusado al rockero de algún abuso físico o sexual.

Wood, quien sostuvo una relación con el cantante entre 2007 y 2010, también negó que entre ellos tuvieran una relación sadomasoquista y que no se trataba de sexo excéntrico cuando él la llegó a torturar.

El intérprete de "The Beautiful People" ha negado todos los señalamientos en su contra.

Este viernes, Tony Ciulla, quien había sido su mánager los últimos 25 años dejó de colaborar con él, uniéndose a la discográfica y su agencia de talento que cortaron relación con la estrella después de la polémica.