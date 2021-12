Acusan a actor de Sex and The City por agresión sexual

Reforma

Ciudad de México.- Después del estreno de la secuela de Sex and The City, And Just Like That, el intérprete de Mr. Big, Chris Noth, fue acusado por dos mujeres de agresión sexual.

Zoe, ahora de 40 años, y Lily, de 31, seudónimos que utilizan las afectadas, contactaron a The Hollywood Reporter por separado para contar su historia.

De acuerdo con el portal, las agresiones hacia Zoe ocurrieron en el 2004 a sus 22 años de edad en Los Ángeles. La joven conoció al actor en su trabajo y tras una serie de coqueteos acudió con un amigo a la piscina del edificio donde vivía Noth, quien supuestamente después la invitó a su departamento y abusó de ella.

"Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!' Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí", contó la mujer.

Por otra parte, en el 2015, Lilly era mesera VIP en la discoteca Número 8 de Nueva York, donde conoció a Noth. Según el relato del portal, el actor consiguió el número de la joven y la invitó a salir, después de cenar y beber un par de copas, Chris sugirió que fueran a su departamento para continuar bebiendo.

Al llegar ahí, la celebridad besó a su acompañante para después obligarla a tener relaciones sexuales con él.

"Fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amaba durante años se habían ido", contó.

Por su lado, Chris Noth declaró que las acusaciones fueron por personas que conoció hace años y aseguró que nunca fueron agredidas por él.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", respondió el actor.