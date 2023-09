Acusan a Cher de contratar hombres para secuestrar a su hijo

Archivo / Agencia Reforma / Cher está siendo acusada de querer secuestrar a su hijo para impedir que este se reconciliara con su exesposa

Ciudad de México.- Marie Angela King, ex esposa de Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher, acusó a su ahora ex suegra ganadora del Óscar de contratar a un séquito de hombres para secuestrar a su entonces marido.

De acuerdo con Entertainment Tonight, King entregó documentos judiciales al Tribunal Superior de Los Ángeles en diciembre pasado, mismos que fueron revelados hasta ahora.

En ellos, King asegura que personas cercanas a la cantante y actriz le dijeron que esta había contratado a varias personas para "secuestrar" a Elijah de una habitación de hotel mientras este celebraba su aniversario de casado con Marie Angela. Al parecer, Cher no quería que estos se reconciliaran.

"Uno de los cuatro hombres que se lo llevaron me dijo que fueron contratados por la madre del peticionario", afirmó King en la corte. "Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con él, quien actualmente se encuentra encerrado en un centro de tratamiento que no me ha sido revelado. También me han dicho que no tiene acceso a su teléfono".

La ex pareja lleva varios meses en un juicio de divorcio muy álgido. La próxima audiencia para avanzar en el caso, de acuerdo con ET, está programada para el próximo 27 de octubre en el Tribunal de Los Ángeles.

Cher y su ex esposo, Gregg Allman, son padre de Elijah Blue, que actualmente tiene 47 años y trabaja como guitarrista de rock alternativo.