Acusan a Emma Roberts de transfobia en set de serie

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La actriz Angelica Ross acusó directamente este miércoles a su colega, Emma Roberts, de realizar comentarios transfóbicos en el set de la serie American Horror Story: 1984, hace un par de años.

De acuerdo con el portal Page Six, la sobrina de la ganadora del Óscar, Julia Roberts, aparentemente participó en "juegos mentales" en contra de su compañera de reparto.

La información llega a través de varios videos de Ross, quien es una actriz transgénero, en donde explica cómo fue el trago amargo que vivió con Roberts.

"Estoy parada frente a Emma, hablándole así", dice Angelica mientras se coloca frente a un espejo. "Y ella está frente a mí, de espaldas al espejo. Ella dice: 'John (J. Gray, director de varios episodios), Angelica está siendo mala'. Sé que ella no está siendo real, simplemente está siendo lo que sea".

"Y John dijo: 'Está bien, señoritas, ya es suficiente'. Volvamos al trabajo'. Y luego me mira y me dice: '¿No te refieres a 'sólo señorita'? Y se da vuelta así y se tapa la boca con su camisa".

Aunque no da más ejemplos sobre la supuesta transfobia de Emma Roberts, Ross, asegura que no quiso decir nada en su momento para que la criticaran a ella. Además, señala que no volvió a hablar con su colega en el set de la serie, incluso cuando ambas compartían escenas.

La declaraciones de Ross llegan en el marco del estreno de la nueva temporada de American Horror Story, subtitulada como Delicate, donde Roberts protagoniza junto a Kim Kardashian.