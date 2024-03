Acusan a showrunner de Nickelodeon de sexismo y racismo

Giovonnie Samuels, una actriz que cuando era niña participó en tres temporadas de la serie All That (Todo Eso), rompió el silencio sobre el showrunner Dan Schneider, a quien acusó de generar un ambiente tóxico y chistes racistas y sexistas en las series de televisión para jóvenes.

En una reciente investigación de Rolling Stone, que surge en medio del estreno de la serie documental Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV, se han reavivado los escándalos en contra del productor detrás de programas de Nickelodeon como El Show de Amanda (The Amanda Show) y Drake & Josh.

La actriz de ahora 37 años se sinceró y platicó con el medio su sentir y las cosas que vio durante su contrato con Nickelodeon.

"Me sentí intimidada porque entendí que Dan tenía el poder de convertir a cualquiera en una estrella", dijo Samuels a Rolling Stone.

"Quería asegurarme de hacer mi trabajo para que él no solo me viera, me diera esa validación, sino que impulsara mi carrera".

Aunque Samuels estaba dispuesta a darlo todo para su personaje, con el tiempo se percató de que su personaje en realidad tenía el propósito de ser simbólico, pues querían mantener a alguien de tez morena para hacer chistes en su contra.

"Sabías que no debías decir nada porque te iban a etiquetar como difícil, y eso es lo último que quieres hacer, especialmente al comienzo de tu carrera como actriz, sobre todo como mujer negra", añadió.

El mismo artículo hizo énfasis en algunos chistes que formaron parte de las exitosas series, los cuales se caracterizaron por ser aparentemente sexistas.

Por ejemplo, un integrante del elenco de Todo Eso describe a un personaje conocido como "Capitán Nariz Grande" el cual según tiene hombreras de forma fálica.

Otros momentos en los que se habrían registrado chistes inapropiados ponen en discusión la aparente sexualización de la actual estrella pop Ariana Grande, durante la serie Victorious, donde apareció en un capítulo diciendo "tengo sed", vertiendo agua sobre su cuello, y en un segundo video donde intentaba exprimir una papa.

Alexa Nikolas, estrella de Zoey-101 aludió a este tipo de chistes, recordando un momento de las grabaciones donde la protagonista Jamie Lynn Spears es salpicada de una sustancia, a lo que ella recordó en la docuserie Quiet On The Set: "Escuchamos a los chicos decir que es una corrida".

Schneider responde a las acusaciones

Mediante un portavoz, el showrunner respondió a Rolling Stone y se deslindó de lo sucedido durante los programas que produjo, alegando que todos los adultos involucrados de Nickelodeon aprobaron las ideas y chistes.

"Todo lo que sucedió en los programas que Dan dirigió fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena.

"Si hubiera un problema real con las escenas que cuentan algunas personas, que ahora años después están 'sexualizando', serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres".

En otro orden de ideas, el productor también lamentó los señalamientos de crear un ambiente tóxico, argumentando que en esos años así solía ser en las salas de los escritores, añadiendo que no volvería a actuar de esa forma.

"Desafortunadamente, las salas de los escritores eran a menudo lugares de mal gusto, especialmente hace más de 20 años. Dan lamenta mucho si su comportamiento contribuyó a ese ambiente y ha crecido mucho desde entonces.

"Ese comportamiento es claramente incorrecto y no es adecuado para el lugar de trabajo, y ciertamente nunca volvería a actuar de esa manera", informó el portavoz a Rolling Stone.