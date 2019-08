Acusan de nuevo a Katy Perry de acoso

La presentadora de televisión rusa Tina Kandeli acusó a la cantante Katy Perry de querer sobrepasarse con ella en una fiesta privada.

A través de su cuenta oficial de Telegram, Kandeli se proclamó respecto a las acusaciones que la cantante enfrenta por parte del modelo Josh Kloss: “En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión”.

La presentadora agregó que afortunadamente pudo defenderse y huir de la situación; sin embargo, "la cantante buscó otra mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes sucios".

“Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, no me sorprenderá la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos y de repente recordaron su dignidad perdida”, añadió Kandeli en su publicación de Telegram, la cual suma más de 50 mil visualizaciones.

Sobre la primera acusación

Respecto las declaraciones que el modelo Josh Kloss hizo contra la cantante, el diseñador Johnny Wujek defendió a través de Instagram a Katy Perry:

“Todos supimos sobre tu obsesión con Katy desde el primer día que filmamos Teenage dream, tú le escribías canciones y planeabas un futuro imaginario con ella, no está bien hacer esto a las personas que no han hecho nada más que elevar e inspirar a otros”.

Anderson Davis, quien fuera modelo de Katy Perry para el video Thinking of you, lanzado el 12 de enero de 2009, defendió mediante su cuenta oficial de Instagram que la cantante siempre se mostró profesional, dulce e inspiradora con él.

“En pocas palabras, a mí me parece un acto de difamación. Tal vez siempre ha sido así, pero hoy en día todos parecen tan necesitados de atención, sin importar como puedan obtenerla, incluso a costa de la reputación de otra persona”, añadió Anderson en su publicación.





Hasta el momento ni Katy Perry ni sus representantes se han pronunciado sobre las acusaciones que han hecho el modelo Josh Kloss y la presentadora Tina Kandeli.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx